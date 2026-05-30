À quelques heures de la finale de la Ligue des champions, mon œil d’analyste repère déjà les failles potentielles d’Arsenal et les secteurs où le PSG peut imposer sa loi.

À mon avis, le PSG n’a pas besoin de révolutionner son plan de jeu. Avec le ballon, Arsenal pose un problème différent de celui du Bayern. Ce dernier, armé d’attaquants de classe comme Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala ou Luis Díaz, imposait des ajustements défensifs permanents. La force des Gunners est ailleurs.

C’est sans doute la meilleure équipe du monde actuelle en phase de non-possession : son organisation, sa compacité et sa gestion des espaces en font une formation très difficile à déstabiliser, surtout dans une finale où les marges sont minces et les occasions rares.

Toutefois, les Gunners ne doivent pas tomber dans un duel pur homme à homme ni chercher à rivaliser avec l’intensité du PSG sur l’ensemble du terrain. Si leur structure se fissure ou si leur pressing devient trop agressif, la qualité technique et les rotations de positions des Parisiens pourraient les sanctionner immédiatement.

Arsenal possède toutefois un véritable avantage : les coups de pied arrêtés. Les corners, en particulier, constituent l’une des armes les plus redoutables de l’arsenal de Mikel Arteta, et les statistiques récentes indiquent que le PSG a montré des signes de vulnérabilité sur ces phases de jeu.

Analyse des données à l’appui, c’est précisément sur ces aspects que la rencontre pourrait se jouer.

Les points forts d’Arsenal

Si leur rendement s’est légèrement tassé par rapport aux standards exceptionnels atteints en début de saison, les Gunners se sont à nouveau montrés dangereux depuis la trêve internationale de mars. Bien que l’on réduise souvent leur dangerosité offensive aux seuls corners et coups francs, les coups de pied arrêtés demeurent l’un des moyens les plus sûrs de créer des occasions de grande qualité face aux cadors. Les buts en jeu ouvert se faisant plus rares ces derniers mois, les Gunners ont retrouvé un équilibre bienvenu au bon moment : ils maintiennent leur dangerosité sur coups de pied arrêtés tout en restant compétitifs en phase de possession.

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Depuis le 1^(er) avril, leurs corners les plus menaçants partent du côté droit et visent la zone entre le point de penalty et la surface de réparation. Les données indiquent toutefois une recherche de variété : aux centres rentrants s’ajoutent désormais des combinaisons de corners courts et des actions secondaires à la limite de la surface, comme contre Newcastle. L’objectif est clair : semer le doute et contraindre les défenses à couvrir plusieurs menaces plutôt que de simplement repousser le premier centre.

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Les données contextuelles confirment cette tendance : les schémas les plus productifs se concentrent sur ces zones cibles, Bukayo Saka et Noni Madueke alimentant le danger depuis la droite. Que ce soit par des centres directs ou par des combinaisons préparées pour déclencher des actions de deuxième phase, Arsenal parvient ainsi à se créer des occasions de tir dans des espaces où les marges sont réduites.

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Le PSG risque-t-il de faire le jeu d’Arsenal ?

Si Arsenal cherche une voie vers le but, la défense sur corner du PSG ces derniers temps pourrait bien lui en offrir une. Alors que l'équipe de Luis Enrique a figuré parmi les plus solides d'Europe pendant une grande partie de la saison, ses statistiques défensives sur corner depuis avril montrent des signes de vulnérabilité. Plusieurs des occasions concédées ont pris naissance dans des zones centrales proches du but, des zones qui ressemblent fortement à celles qu'Arsenal cible le plus souvent lors de ses corners offensifs.

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Ces données ne suffisent pas pour taxer le PSG d’inefficacité défensive sur coups de pied arrêtés, mais elles soulignent une faille que les Gunners pourraient exploiter dans un match où les occasions seront probablement rares. Ces dernières semaines, le club parisien a concédé un nombre de tirs et d’occasions supérieur à la moyenne dans ce même couloir central, zone de prédilection des attaques cornerées d’Arsenal. Dans une finale qui se jouera sur des détails, la principale force d’Arsenal pourrait ainsi exploiter l’une des rares failles actuelles du PSG.

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Ces occasions ont souvent émergé dans l’axe, notamment sur le côté droit de leur défense, zone que les Gunners ont également privilégiée depuis avril, créant ainsi un alignement stratégique entre les forces londoniennes et les fragilités parisiennes.

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Les coups de pied arrêtés semblent ainsi offrir à Arsenal l’une de ses voies les plus évidentes vers le but. Cependant, les finales se décident rarement sur une seule phase de jeu. Pour comprendre où la bataille dans son ensemble pourrait être gagnée ou perdue, nous allons maintenant nous intéresser au jeu ouvert.

Conclusion

Les finales de Ligue des champions se jouent souvent sur des éclats fugaces plutôt que sur la domination durable. Sur 90 minutes, le PSG pourrait bien avoir plus de possession et contrôler le terrain pendant de longues périodes, mais Arsenal possède une arme capable de changer la donne en une seule action.

Les données montrent un chevauchement flagrant entre les combinaisons de corners préférées d’Arsenal et les zones où le PSG a récemment révélé des lacunes sur coups de pied arrêtés. Si le PSG demeure l’une des défenses les plus solides d’Europe, ses récents problèmes sur corners offrent à Arsenal une opportunité rare de marquer sans avoir à déstabiliser une équipe réputée pour sa maîtrise du ballon.

Cela n’indique pas pour autant qu’Arsenal va dominer les corners, ni que le PSG s’est soudainement affaibli sur ce plan ; cela souligne simplement l’un des rares points où la principale force d’Arsenal coïncide avec une faille récente du club parisien.

Dans une finale où les écarts s’annoncent minimes, ce détail pourrait suffire à offrir à Arsenal la clé du succès.



