Le staff technique du club d'Al-Nassr a dévoilé le onze de départ qui affrontera Al-Khaleej ce samedi soir, dans le cadre de la septième journée du championnat Roshn Saudi League, un match lors duquel l'équipe cherche à poursuivre sa série de victoires et à renforcer sa position dans la course à la première place.

Le onze de départ a été marqué par le retour du Portugais João Félix dans les plans de l'équipe, après son absence lors du match de la journée précédente face à Abha, qui s'était soldé par une victoire d'Al-Nassr sur le score de 2-1. Il retrouve aujourd'hui la ligne d'attaque aux côtés de son compatriote Cristiano Ronaldo et du Sénégalais Sadio Mané.

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Les regards se tournent tout particulièrement vers l'association portugaise entre Ronaldo et Félix, au vu des grands espoirs placés par les supporters d'Al-Nassr sur la capacité du duo à créer le danger et à faire la différence face à Al-Khaleej, d'autant plus avec la présence de Mané à leurs côtés pour former un triangle offensif redoutable.

Al-Nassr s'appuie dans les cages sur Bento, tandis que la ligne défensive est composée de Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez et Saad Al-Nasser.

Au milieu de terrain, Abdullah Al-Khaibari débute aux côtés d'Angelo Gabriel et Sami Costa, dans une tentative d'apporter à l'équipe l'équilibre et le contrôle de la zone médiane face à Al-Khaleej.

Quant à la ligne d'attaque, elle est menée par le trio Sadio Mané, João Félix et Cristiano Ronaldo, Al-Nassr se présentant ainsi face à Al-Khaleej avec ses armes offensives les plus redoutables, avec le retour de Félix après son absence lors de la journée précédente.

Al-Nassr espère poursuivre ses résultats positifs et décrocher une nouvelle victoire pour continuer à mettre la pression dans la course au sommet, tandis que le match face à Al-Khaleej constituera un nouveau test de la capacité de l'équipe à traduire sa supériorité offensive en buts et à récolter les trois points.

Le retour de Félix revêt une importance particulière pour Al-Nassr, le joueur étant devenu l'un des noms que les supporters attendent le plus de voir aux côtés de Ronaldo, dans le souhait de bâtir une entente offensive qui offre à l'équipe des solutions supplémentaires lors des prochains matchs.

La composition d'Al-Nassr

Gardien de but : Bento

Défense : Nawaf Boushal - Abdulelah Al-Amri - Íñigo Martínez - Saad Al-Nasser

Milieu de terrain : Abdullah Al-Khaibari - Angelo Gabriel - Sami Costa

Attaque : Sadio Mané - João Félix - Cristiano Ronaldo