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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

Le duo Ronaldo-Félix illumine le onze d'Al-Nassr face à Al-Khaleej

Al Khaleej vs Al Nasr FC
Al Khaleej
Al Nasr FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
J. Felix
Arabie saoudite
Portugal

Le mondial en force de frappe

Le staff technique du club d'Al-Nassr a dévoilé le onze de départ qui affrontera Al-Khaleej ce samedi soir, dans le cadre de la septième journée du championnat Roshn Saudi League, un match lors duquel l'équipe cherche à poursuivre sa série de victoires et à renforcer sa position dans la course à la première place.

Le onze de départ a été marqué par le retour du Portugais João Félix dans les plans de l'équipe, après son absence lors du match de la journée précédente face à Abha, qui s'était soldé par une victoire d'Al-Nassr sur le score de 2-1. Il retrouve aujourd'hui la ligne d'attaque aux côtés de son compatriote Cristiano Ronaldo et du Sénégalais Sadio Mané.

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Les regards se tournent tout particulièrement vers l'association portugaise entre Ronaldo et Félix, au vu des grands espoirs placés par les supporters d'Al-Nassr sur la capacité du duo à créer le danger et à faire la différence face à Al-Khaleej, d'autant plus avec la présence de Mané à leurs côtés pour former un triangle offensif redoutable.

Al-Nassr s'appuie dans les cages sur Bento, tandis que la ligne défensive est composée de Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez et Saad Al-Nasser.

Au milieu de terrain, Abdullah Al-Khaibari débute aux côtés d'Angelo Gabriel et Sami Costa, dans une tentative d'apporter à l'équipe l'équilibre et le contrôle de la zone médiane face à Al-Khaleej.

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Quant à la ligne d'attaque, elle est menée par le trio Sadio Mané, João Félix et Cristiano Ronaldo, Al-Nassr se présentant ainsi face à Al-Khaleej avec ses armes offensives les plus redoutables, avec le retour de Félix après son absence lors de la journée précédente.

Al-Nassr espère poursuivre ses résultats positifs et décrocher une nouvelle victoire pour continuer à mettre la pression dans la course au sommet, tandis que le match face à Al-Khaleej constituera un nouveau test de la capacité de l'équipe à traduire sa supériorité offensive en buts et à récolter les trois points.

Le retour de Félix revêt une importance particulière pour Al-Nassr, le joueur étant devenu l'un des noms que les supporters attendent le plus de voir aux côtés de Ronaldo, dans le souhait de bâtir une entente offensive qui offre à l'équipe des solutions supplémentaires lors des prochains matchs.

La composition d'Al-Nassr

Gardien de but : Bento

Défense : Nawaf Boushal - Abdulelah Al-Amri - Íñigo Martínez - Saad Al-Nasser

Milieu de terrain : Abdullah Al-Khaibari - Angelo Gabriel - Sami Costa

Attaque : Sadio Mané - João Félix - Cristiano Ronaldo

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