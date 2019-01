Le duo Neymar-Mbappé, le PSG, Ronaldo, la C1... : Buffon se confie

Gianluigi Buffon a parlé de divers sujets, et notamment l'avenir de Neymar et Mbappé, dans un entretien accordé à Marca.

Gianluigi Buffon, le gardien du PSG, estime que le club francilien va pouvoir être au niveau des meilleurs clubs en Europe d'ici les prochaines années.

Il l'a confié dans un entretien accordé à MARCA.

Le PSG respecté comme la Juve, le Real, le Barça ou le Bayern Munich ?

"Le PSG a une histoire qui ne peut être celle de la Juve, de Madrid ou d’autres grandes équipes. Mais il a un présent et un avenir qui sera sûrement à côté de celui de la Juve, de Madrid ou de Barcelone. Et c'est la chose la plus importante. Le passé est important, mais ce qui compte, c’est le présent et le futur, ce que vous pouvez construire. Et le PSG, je pense, jette les bases d’un avenir prometteur."

Pression forte autour de la C1 pour le PSG ?

"Le PSG, en tant que projet de gagner la Ligue champions, l'a depuis cinq ou six ans. Je n'y avais jamais pensé auparavant. C'est un jeune club qui s'efforce de gagner. Ce ne peut être une obsession, c’est un formidable stimulant qui devrait nous donner beaucoup d’énergie pour essayer d’améliorer, d’augmenter notre niveau de performance, de travailler pour placer une autre pierre par rapport à ce qui était fait dans le passé."

Neymar

"Neymar peut devenir le numéro un. Je n'avais jamais travaillé avec lui, je l'avais toujours comme rival. Du point de vue technique, c'est quelque chose d'incroyable. J'adore voir de si bons joueurs. Vous réalisez que tout l'argent que les gens dépensent pour acheter un billet de jeu est destiné à des joueurs comme lui, car il est capable de montrer tout ce qu'il a à l'intérieur. Mais dans le PSG, en plus de son énorme qualité, nous avons d’autres excellents joueurs. Il y a le Kylian (Mbappe), qui est un phénomène absolu au niveau de Ney. Et il y en a d'autres qui nous font penser que vous pouvez faire de bons champions. Nous avons deux stars et un groupe de joueurs forts, ce qui nous donne beaucoup de force."

La relation Neymar-Mbappé

"Je pense qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ce sont deux joueurs qui ont avant tout beaucoup d'empathie entre eux. Ils ont des caractéristiques différentes. Ney est plus un funambule avec le ballon capable de choses incroyables; Kylian est un gars qui a le pouvoir, le but, la vitesse ... Ils sont complémentaires. S'ils sont intelligents, ils pourront se partager les Ballons d'Or au cours des dix prochaines années.

Les rumeurs font partie de la grandeur des joueurs. Si un footballeur est grand et jeune, il est normal que les journaux en parlent. Les gens, les fans de football, veulent lire cela, rêver, imaginer que leur équipe prenne un tel joueur. C'est normal, mais la vérité est que la volonté de Ney et Mbappé est de faire gagner le PSG."

La Juve avec Cristiano

"La Juve est très forte. Cela s'est passé au cours des quatre ou cinq dernières années au niveau européen. Cette année l’est encore plus car elle a acquis un joueur incroyable. Et parce que ce joueur est entré dans le mécanisme d’une équipe très solide qui ne manquait peut-être que d'un dernier morceau. Et c'est lui. La Juve est candidate au titre."

Les favoris de la C1

"La Juve, en tant qu'équipe, est la plus forte. Sa valeur est comme Madrid, Barcelone, City ... En Ligue des champions, personne n'est jamais sûr de la gagner. Il y a toujours trois ou quatre équipes qui sont les plus fortes. Ensuite, gagner ou non dépend de petits détails."