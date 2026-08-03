Le duo du Real et la cible d'Al-Hilal : United hésite entre 8 objectifs avant la fermeture du mercato

Manchester United se prépare à des semaines décisives sur le marché des transferts, alors que l'entraîneur Michael Carrick cherche à renforcer son effectif avant le coup d'envoi de la nouvelle saison de Premier League et le retour en Ligue des champions, la fenêtre des transferts se refermant le 2 septembre.

Selon le site talkSPORT, le club maintient son intérêt pour le milieu de terrain de Brighton Carlos Baleba, malgré la fermeté de son club qui réclame plus de 75 millions de livres sterling. Il suit également Tyler Adams, joueur de Bournemouth, tandis qu'il a renoncé à recruter Alex Scott en raison des exigences financières de son club, comprises entre 80 et 100 millions de livres sterling.

Le duo du Real Madrid

Aurélien Tchouaméni figure en tête de la liste des priorités de United, bien qu'il soit proche de prolonger son contrat avec le Real Madrid, tandis qu'Eduardo Camavinga reste une autre option après avoir été proposé à plusieurs clubs de Premier League par l'intermédiaire d'agents ; mais son historique de blessures et sa valeur élevée pourraient compliquer l'opération.

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United continue également de suivre le latéral de Newcastle Lewis Hall, que l'on croit ouvert à un départ, et une offre d'une valeur de 60 millions de livres sterling pourrait tester la position de son club.

Le talent d'Arsenal et la cible d'Al-Hilal

United étudie aussi le recrutement de Myles Lewis-Skelly, joueur d'Arsenal, profitant de sa capacité à évoluer au milieu de terrain comme au poste de latéral gauche, malgré la réticence du club londonien à s'en séparer.

En attaque, le Sénégalais Iliman Ndiaye, joueur d'Everton, se distingue comme une option offensive grâce à sa polyvalence, mais la demande de son club de 75 millions de livres sterling et l'intérêt d'Al-Hilal pourraient compliquer l'opération.

United surveille également l'ailier de Crystal Palace Ismaïla Sarr, après sa belle saison dernière marquée par 21 buts en 45 matchs, malgré la volonté de son club de le conserver.

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