Le club saoudien d’Al-Hilal a subi un véritable coup dur à la veille de son match très attendu face au club qatari d’Al-Sadd, programmé lundi prochain, en huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’Asie.

Un coup dur pour le « Leader », à un moment particulièrement délicat, qui place le staff technique dans une position délicate avant l’un des matchs les plus importants de la saison, exigeant une préparation optimale et une concentration maximale de la part de tous les joueurs.

Selon un communiqué médical officiel publié sur le compte « X » du club, Malcom souffre d’une lésion de premier degré à l’ischio-jambière, conséquence d’examens d’imagerie réalisés.

Par ailleurs, Mohammed Kanno souffre d’une contusion à la jambe, moins grave, mais suffisant pour l’écarter également de la rencontre. Lire aussi : Vidéo : Benzema ravive les blessures de Ronaldo avec une nouvelle déclaration

De son côté, Mohamed Kanno souffre d’une contusion au muscle postérieur de la cuisse, blessure moins grave, mais leur absence face à Al-Sadd est désormais actée, privant l’équipe de deux atouts majeurs à la veille de ce rendez-vous crucial.

Une situation préoccupante pour le club saoudien, d’autant que ce match à élimination directe n’autorise aucun partage et exige donc une gestion optimale des absences pour éviter toute mauvaise surprise.