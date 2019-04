"Le duo Aubameyang - Lacazette est parfait", estime Emery

Le duo a été en forme pour les Gunners cette saison et l'entraîneur espagnol est ravi de les avoir à sa disposition.

Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette forment le duo "parfait", a déclaré l'entraîneur d' , Unai Emery.



La formation londonienne se bat pour se classer parmi les quatre meilleures de la cette saison, tout en étant qualifiée pour les quarts de finale de la .



Aubameyang et Lacazette ont joué un rôle crucial dans le maintien d'Arsenal au combat. Les deux hommes ont marqué 30 buts en Premier League cette saison.



Emery a déclaré avoir travaillé avec de nombreux grands attaquants lors de ses séjours à Valence, Séville et au , mais est particulièrement heureux de travailler avec les internationaux du et de la .



"J'avais à Valence, [David] Villa et [Fernando] Morientes; [Roberto] Soldado et [Aritz] Aduriz", a-t-il déclaré.



"J'avais à Séville [Kevin] Gameiro et [Carlos] Bacca. J'avais au Paris Saint-Germain, [Edinson] Cavani et [Kylian] Mbappe. Ici, j'ai Aubameyang et Laca. C'est parfait.



"Chaque attaquant a ses qualités et caractéristiques. Ce sont des attaquants qui marquent beaucoup de buts. Tous.



"C’est Villa, [Alvaro] Negredo, Carlos Bacca, Gameiro, Cavani, Morientes et Soldado, et maintenant, ici, Lacazette et Aubameyang. C’est la même chose.



"Nous avons besoin de nombreuses bonnes passes, de bons centres, pour leur donner la meilleure chance de marquer dans la surface. Nous pouvons être fiers que les deux soient avec nous."