La sélection portugaise est sur le point d'assurer sa place au deuxième tour de la Coupe du monde 2026, grâce à une victoire écrasante face à l'Ouzbékistan. Que lui réserve l'avenir si elle valide son billet ?

Après un départ mitigé marqué par un match nul inattendu contre la République démocratique du Congo, la sélection portugaise a repris son envol en atomisant l’Ouzbékistan 5-0 ce mercredi lors de la 2ᵉ journée du groupe 11.

Au classement de la poule après Portugal-Ouzbékistan

Avec ce succès, le Portugal totalise 4 points et prend provisoirement la tête du groupe. De son côté, l’Ouzbékistan, battu pour la deuxième fois après son revers face à la Colombie, reste bloqué à 0 point et occupe la quatrième et dernière place.

La Colombie, deuxième avec trois points, peut toutefois reprendre les commandes en cas de victoire mercredi face à la République démocratique du Congo.

Le Portugal est d’ores et déjà assuré de terminer au moins troisième, l’Ouzbékistan ne pouvant plus rattraper son total de points.

La rencontre entre le Portugal et la Colombie, dimanche prochain à l’aube lors de la 3ᵉ journée, s’annonce donc décisive pour la première place.

Que lui réservera le deuxième tour ?

Selon le site de la Fédération internationale de football (FIFA), si le Portugal termine en tête du groupe 11, il affrontera au deuxième tour le troisième d’un des groupes 4, 5, 9, 10 ou 12.

Si elle termine deuxième, elle défiera le deuxième du groupe 12 (Angleterre, Ghana, Panama, Croatie), actuellement occupé par les Africains.

Dans le pire des scénarios, s’il termine parmi les meilleurs troisièmes, le Portugal défiera le premier du groupe 12, actuellement occupé par l’Angleterre.

Un grand rendez-vous se profile-t-il ?

En cas de victoire dans son groupe, la Seleção affrontera l’Argentine en quarts de finale pour un classique opposant Cristiano Ronaldo à Lionel Messi.

L’Albiceleste a déjà assuré la première place du groupe J, quel que soit le résultat de son dernier match contre la Jordanie, grâce à ses deux victoires initiales face à l’Algérie et l’Autriche.

Pour que ce scénario se concrétise, la Seleção das Quinas doit conserver la première place de son groupe à l’issue de la phase de poules, puis franchir les deux tours suivants.

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