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Levante UD v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traduit par

Le duel de Liga entre Levante et l’Athletic Club reporté au tout dernier moment

Levante vs Athletic Bilbao
Levante
Athletic Bilbao
LaLiga

La rencontre de Liga entre Levante et l’Athletic Club a été annulée au dernier moment mercredi soir. Cela est lié aux pluies extrêmes à Valence.

Le match entre les deux équipes devait débuter à 21 h 30. Les deux équipes sont « simplement » entrées sur la pelouse pour l’échauffement, mais la pluie s’est alors mise à tomber de plus en plus fort.

En très peu de temps, le terrain s’est retrouvé couvert de flaques. Des images montrent que même le tunnel des joueurs était inondé vers 21 h 30.

C’est pourquoi les arbitres, en concertation avec l’organisation du championnat, ont décidé d’annuler la rencontre. On ne sait pas encore quand le match sera reprogrammé.

Le service météorologique espagnol avait déjà annoncé aujourd’hui une vigilance orange pour la région de Valence. Et il semble que la pluie va encore continuer à tomber fortement dans les prochaines heures dans et autour de la ville.

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Villarreal
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Levante
LEV

Levante occupe actuellement la quatorzième place de la Liga, avec cinq points après cinq matches. La saison dernière, le club avait encore échappé de justesse à la relégation.

L’Athletic, qui a terminé douzième la saison dernière, se situe actuellement un peu plus haut en Liga, à la neuvième place. Le club basque compte sept points.

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