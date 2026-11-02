Le calendrier pourrait difficilement être plus impitoyable. Lors du match au sommet de Bundesliga contre le Borussia Dortmund, conclu sur un score de 2-2, le Bayern Munich a perdu plusieurs joueurs sur blessure. Et qui l’attend mardi pour son prochain match ? L’Atlético de Madrid, réputé être l’une des équipes les plus dures d’Europe. Après deux matches nuls contre le Viking Stavanger et Arsenal, les Munichois ont absolument besoin d’une victoire dans la course à la qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

La situation de l’effectif est particulièrement préoccupante en attaque : quatre des sept joueurs confirmés sont forfaits, et un autre est incertain. Luis Diaz, victime d’une déchirure d’un faisceau musculaire, ne devrait revenir que fin novembre. Jamal Musiala, touché par une déchirure d’une fibre musculaire, devrait faire son retour samedi prochain contre le FSV Mayence 05. Face au BVB, Ismael Saibari et Serge Gnabry ont dû sortir dès la première période. Dimanche, le Bayern Munich a communiqué leurs diagnostics.

Saibari souffre d’une rupture du ligament de la syndesmose de la cheville droite. Déjà opéré, il devrait manquer environ trois mois de compétition. Gnabry s’est blessé musculairement à l’arrière de la cuisse gauche et devrait être absent un à deux mois. Michael Olise est lui aussi sorti diminué contre le BVB, en raison de problèmes au genou. Le Bayern Munich n’a donné aucune précision à son sujet et sa participation face à l’Atlético est incertaine.

Si Olise est également forfait, il ne restera que l’avant-centre Harry Kane, auteur d’une prestation globalement malheureuse contre le BVB, marquée notamment par un penalty manqué, ainsi que Lennart Karl, actuellement au cœur de vifs débats le concernant. Ce dernier a raté l’occasion d’offrir la victoire à son équipe dans le temps additionnel face au BVB et cherche à retrouver sa forme.

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Bayern Munich : quelles options reste-t-il à Aaron Danks en attaque ?

Dans le 4-2-3-1 munichois, deux postes offensifs seraient alors à pourvoir. L’entraîneur principal par intérim Aaron Danks devrait d’abord y aligner des joueurs à vocation défensive. Alphonso Davies pourrait débuter sur l’aile gauche, Nathaniel Brown ou Tom Bischof au poste de numéro 10.

En cette période où l’effectif est particulièrement réduit, le Bayern Munich bénéficie de la polyvalence de nombreux joueurs. La direction sportive, emmenée par Max Eberl, peut y voir une confirmation de sa politique de recrutement. Il en va de même pour le staff technique, qui teste régulièrement ses joueurs à différents postes. Les rôles envisagés pour Davies, Brown et Bischof ne leur seraient pas inconnus. Konrad Laimer est lui aussi un parfait exemple de polyvalence : récemment aligné au milieu de terrain en l’absence de Joshua Kimmich et d’Aleksandar Pavlovic, il a brillé au poste d’arrière droit contre le BVB et peut également jouer à gauche.

Le onze de départ face à l’Atlético devrait donc, au bout du compte, pouvoir être composé de manière encore relativement satisfaisante. Le problème, c’est que Danks n’aurait ensuite guère de marge de manœuvre, que ce soit en cas de blessure ou pour s’adapter à l’évolution du match. Ses options confirmées sur le banc seraient, selon le choix des titulaires, Bischof ou Brown, les défenseurs Hiroki Ito, Sacha Boey et Jonathan Tah ou Min-Jae Kim. S’y ajouteraient les jeunes David Santos Daiber et Tim Binder, régulièrement convoqués dans le groupe ces derniers temps.

Danks se souviendra peut-être aussi de Bastian Assomo, l’une des petites révélations de la préparation, et décidera de l’intégrer au groupe. L’avant-centre de seulement 16 ans s’était alors fait remarquer par des prestations étonnamment mûres et pleines de fraîcheur, inscrivant même deux buts. Samedi, Assomo a signé un doublé lors du spectaculaire match nul 5-5 de la réserve du club contre le TSV Landsberg. Il attend encore sa première convocation dans le groupe professionnel cette saison et constituerait au moins une option intéressante à faire entrer en cours de match.

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Le Bayern Munich doit-il se renforcer lors du mercato hivernal ?

Le gardien Jonas Urbig a lui aussi terminé le match contre le BVB diminué. Après son choc avec Carney Chukwuemeka, Urbig n’avait « pas vraiment l’air de quelqu’un qui se rend à un mariage », selon Eberl. De son côté, le gardien titulaire Manuel Neuer espère tout de même faire son retour contre l’Atlético. « Je l’espère », a-t-il déclaré en quittant l’Arena.

Cette série d’absences a, après le match contre Dortmund, relancé le débat sur la taille réduite de l’effectif et sur la nécessité éventuelle de l’étoffer avec des recrues cet hiver. Pour le président du directoire, Jan-Christian Dreesen, la question arrive « trop tôt ». Eberl a ajouté : « Ce n’est pas comme si cinq joueurs allaient maintenant être absents pendant six mois. » Mais, pour ne pas tenter le sort, il s’est aussitôt donné un coup de poing sur le front. Le club avait en outre délibérément opté pour un effectif réduit afin de donner aux jeunes talents maison une chance de percer au plus haut niveau. La saison dernière, c’était Karl. Désormais, ce pourrait être Binder, Daiber Santos ou Assomo.

Kane parvient même à trouver un aspect positif à cette situation difficile : « Il vaut mieux que cela arrive maintenant plutôt qu’en mars ou en avril. Bien sûr, on espère que cela n’arrivera jamais. Mais l’histoire du football montre qu’il y a toujours des blessures. » Avec toute la malchance que connaît actuellement le Bayern Munich, une bonne dose de chance pourrait bien s’accumuler pour la phase décisive de la saison. Car les blessures ne sont pas les seules à freiner les Munichois. S’y ajoutent d’autres événements dramatiques, comme l’irritation des méninges de l’entraîneur Vincent Kompany et la mort du père de Kimmich.