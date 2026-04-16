Le drame de la Ligue des champions a de lourdes conséquences : une grande star s’apprête à quitter le Real Madrid

Álvaro Arbeloa ne devrait pas rester sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. D’après The Athletic, le club madrilène devrait bientôt se séparer de l’intérimaire de Xabi Alonso, même si le départ n’interviendrait qu’en fin de saison.

Cette décision intervient après l’élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich. Les Madrilènes, qui devaient absolument l’emporter à l’Allianz Arena, ont mené trois fois au score avant de céder 4-3, Eduardo Camavinga ayant été expulsé.

Après cette élimination dans la compétition à plusieurs milliards, le Real Madrid devrait rester presque certainement sans titre cette saison, ayant déjà été évincé de la Coupe et vu le FC Barcelone compter neuf points d’avance en Liga.

Même si cette saison sans titre ne saurait lui être entièrement imputée – il n’a été nommé qu’en janvier –, l’ancien arrière droit en paiera probablement le prix. Selon The Athletic, le Real Madrid se séparera très certainement d’Arbeloa avant la fin de son contrat, initialement prévu pour expirer en juin 2025.

Il devrait toutefois terminer la saison en cours. « La logique veut qu’il soit inutile de nommer un nouvel entraîneur alors que plus grand-chose est en jeu, et qu’Arbeloa – véritable homme de club – a suffisamment amélioré l’ambiance du vestiaire pour garantir un environnement professionnel jusqu’en mai. »

Lire aussi : Incroyable : dès sa sortie du tunnel des joueurs, Rüdiger s’en prend immédiatement à un joueur du Bayern

Mercredi soir, après la défaite en Allemagne, Arbeloa a déclaré qu’il accepterait un éventuel licenciement. « C’est la décision du club et je suis un supporter loyal. Tout ce que je veux, c’est que le Real Madrid gagne, peu importe qui est aux commandes. »

Les spéculations sur sa succession vont bon train : les noms de Jürgen Klopp et de Didier Deschamps sont évoqués, tandis que The Athletic présente Mauricio Pochettino comme un candidat sérieux.