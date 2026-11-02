Le calendrier pourrait difficilement être plus impitoyable. Lors du nul 2-2 face au Borussia Dortmund dans le choc de Bundesliga, le FC Bayern a perdu plusieurs joueurs sur blessure. Et qui l’attend mardi pour son prochain match ? L’Atlético Madrid, réputé pour être l’une des équipes les plus coriaces d’Europe. Après deux nuls contre Viking Stavanger et Arsenal, les Munichois ont absolument besoin d’une victoire dans la course à la qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

La situation de l’effectif est particulièrement préoccupante en attaque : sur sept joueurs confirmés, quatre sont assurés de manquer à l’appel et un reste incertain. Luis Diaz (déchirure d’un faisceau musculaire) ne devrait revenir que fin novembre, tandis que Jamal Musiala (déchirure de fibres musculaires) pourrait faire son retour samedi prochain contre le FSV Mayence 05. Face au BVB, Ismael Saibari et Serge Gnabry ont dû être remplacés dès la première période, et le FC Bayern a annoncé leurs diagnostics dimanche.

Saibari souffre d’une déchirure du ligament de la syndesmose de la cheville droite. Déjà opéré, il devrait être absent environ trois mois. Gnabry a subi une blessure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche et devrait manquer un à deux mois. Michael Olise, touché au genou, a lui aussi été remplacé contre le BVB. Le FC Bayern n’a donné aucune précision à son sujet, mais il a repris l’entraînement lundi avec une genouillère, ce qui laisse penser qu’il pourrait jouer contre l’Atlético.

Outre le Français, il ne reste que l’avant-centre Harry Kane, auteur d’une prestation globalement malheureuse contre le BVB, au cours de laquelle il a même manqué un penalty, et Lennart Karl, actuellement au cœur de vifs débats. Ce dernier a raté l’occasion de donner la victoire aux siens dans le temps additionnel contre le BVB et cherche encore à retrouver sa forme.

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FC Bayern : quelles options reste-t-il à Aaron Danks en attaque ?

Dans le 4-2-3-1 munichois, deux places seraient donc à pourvoir en attaque. L’entraîneur principal par intérim Aaron Danks devrait d’abord y aligner des joueurs à vocation défensive. Alphonso Davies pourrait débuter sur l’aile gauche, Nathaniel Brown ou Tom Bischof au poste de numéro dix.

En cette période où l’effectif est particulièrement réduit, le FC Bayern bénéficie de la polyvalence de nombreux joueurs. La direction sportive, autour de Max Eberl, peut y voir une confirmation du bien-fondé de sa politique de transferts. Le staff peut également se féliciter de tester régulièrement ses joueurs à différents postes. Les rôles envisagés ne seraient pas nouveaux pour Davies, Brown et Bischof. Konrad Laimer est lui aussi un parfait exemple de polyvalence : en l’absence de Joshua Kimmich et d’Aleksandar Pavlovic, il a récemment évolué au milieu de terrain, a brillé au poste d’arrière droit contre le BVB et peut aussi jouer à gauche.

Le Bayern devrait donc encore pouvoir composer un onze de départ relativement solide contre l’Atlético. Le problème, c’est que Danks n’aurait ensuite guère de marge pour réagir, que ce soit à d’éventuelles blessures ou à l’évolution du match. Ses options confirmées sur le banc seraient, selon la composition de départ, Bischof ou Brown, les défenseurs Hiroki Ito, Sacha Boey et Jonathan Tah ou Min-Jae Kim. S’y ajouteraient David Santos Daiber et Tim Binder, deux jeunes talents régulièrement convoqués dans le groupe ces derniers temps.

Danks se souviendra peut-être aussi de l’un des joueurs qui s’étaient distingués pendant la préparation et fera appel à Bastian Assomo. L’avant-centre, âgé de seulement 16 ans, s’était alors fait remarquer par des prestations étonnamment mûres et tout aussi rafraîchissantes, inscrivant même deux buts. Samedi, Assomo a signé un doublé lors du spectaculaire 5-5 de l’équipe réserve du club contre le TSV Landsberg. Il attend toujours sa première convocation dans le groupe professionnel cette saison et constituerait au moins une option intéressante en sortie de banc. Mais pour le match de mardi contre l’Atlético, il devra encore patienter avant d’avoir sa première chance avec les professionnels : il ne figurait pas dans le groupe du club le plus titré d’Allemagne parti lundi pour Madrid.

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Le FC Bayern doit-il se renforcer lors du mercato hivernal ?

Le gardien Jonas Urbig est lui aussi sorti touché du match contre le BVB. Après son choc avec Carney Chukwuemeka, Urbig n’avait « pas vraiment l’air de quelqu’un qui se rend à un mariage », selon Eberl. De son côté, le gardien titulaire Manuel Neuer espère pouvoir faire son retour contre l’Atlético. « Je l’espère », a-t-il déclaré en quittant l’Arena.

Compte tenu de cette série de blessures, le match contre Dortmund a relancé le débat prévisible sur la taille réduite de l’effectif et sur la nécessité éventuelle de l’étoffer avec des recrues cet hiver. Pour le président du directoire Jan-Christian Dreesen, la question arrive « trop tôt ». Eberl a ajouté : « Ce n’est pas comme si cinq joueurs allaient maintenant être absents pendant six mois. » Mais, pour ne pas tenter le sort, il s’est aussitôt donné un coup de poing sur le front. Le club avait d’ailleurs fait le choix délibéré d’un effectif restreint pour permettre à ses jeunes talents d’avoir une chance de percer au plus haut niveau. La saison dernière, Karl. Maintenant, peut-être Binder, Daiber Santos ou Assomo.

Kane parvient même à trouver un aspect positif à cette situation dramatique : « Mieux vaut que cela arrive maintenant plutôt qu’en mars ou en avril. Bien sûr, on espère que cela n’arrive jamais. Mais l’histoire du football nous apprend que les blessures reviennent toujours. » Avec toute la malchance qui frappe actuellement le FC Bayern, une bonne dose de chance pourrait bien l’attendre pour la phase décisive de la saison. Car les blessures ne sont pas les seuls coups d’arrêt subis par les Munichois. S’y ajoutent d’autres événements dramatiques, comme l’irritation des méninges de l’entraîneur Vincent Kompany et la mort du père de Kimmich.