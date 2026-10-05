Au moment où la commission de la Premier League a confirmé que les propriétaires de Manchester City avaient gonflé les revenus du club de plus de 830 millions de livres sterling, dans l'un des plus grands scandales de manipulation financière de l'histoire du football anglais, les chiffres venus de l'autre côté de la ville de Manchester sont venus révéler un autre scandale d'un genre différent, dont le protagoniste est Manchester United.

Le verdict de culpabilité contre City a été rendu moins de cinq jours seulement après que Manchester United eut présenté ses états financiers détaillés à la Bourse de New York, arrêtés au 30 juin 2026, lesquels contenaient des chiffres choquants dont la gravité n'a rien à envier à l'affaire du voisin.

Les données ont révélé, selon la radiotélévision britannique « BBC », que le club a versé 37 millions de livres sterling rien qu'au titre des intérêts, soit une hausse par rapport aux 34 millions de l'année précédente, portant le total net des paiements d'intérêts depuis le rachat par la famille Glazer en 2005 à 852 millions de livres sterling, selon les estimations du célèbre blogueur financier Swiss Ramble.

Un seul chiffre résume la tragédie : ce que les propriétaires de Manchester City ont injecté en revenus fictifs, United l'a versé en intérêts sur des dettes qu'il n'a pas contractées.

La déclaration de Berrada et l'amère réalité

Le directeur général Omar Berrada a déclaré dans son communiqué : « Si ces résultats confirment que nous sommes sur la bonne voie, nous continuerons à suivre une approche rigoureuse pour garantir la pérennité de nos ressources financières. »

Une déclaration prudente qui reflète l'ampleur de la crise. Car le club, qui a réalisé des revenus record de 677,6 millions de livres et qui devrait atteindre 760 millions en 2026-2027 après son retour en Ligue des champions et sa troisième place, s'enfonce dans les dettes.

United a révélé avoir dépensé 191,7 millions de livres pour de nouveaux joueurs, parmi lesquels Carlos Baleba, André Santos et Youri Tielemans, auxquels s'ajoutent 90 millions de livres de prêts supplémentaires, portant le total de ses dettes à 1,15 milliard de livres sterling, contre seulement 667 millions en juin 2021.

La crise des dettes différées

Le plus grave n'est pas l'ampleur de la dette, mais le calendrier de son remboursement. Avant le 30 juin, les seules dettes liées aux transferts s'élevaient à 375 millions de livres, dont 218 millions doivent être remboursés avant le 30 juin 2027, en plus de 122,8 millions de paiements potentiels liés aux objectifs des joueurs.

En juin dernier, le club a restructuré ses dettes en y ajoutant 94,36 millions de livres, puis a dépensé 63,5 millions de livres pour le terrain de son nouveau stade envisagé, dont le modèle de financement n'a pas encore été défini, une démarche que de nombreux supporters perçoivent comme un gaspillage qui aurait mieux fait de servir au renforcement de l'équipe de l'entraîneur Michael Carrick, qui occupe la douzième place.

Le grand paradoxe

Malgré tout cela, United a réalisé un miracle financier relatif. Après avoir été la cinquième masse salariale de Premier League avec 313 millions de livres en 2025, celle-ci a baissé à 302 millions en 2025-2026 en raison de l'absence de participation européenne, ramenant le ratio salaires/revenus à seulement 45 %, le meilleur du championnat.

Cela signifie que Carrick a accompli une performance supérieure aux attentes en terminant à la troisième place avec les ressources les plus faibles comparé aux concurrents.

Mais la politique de ventes demeure catastrophique. Depuis la vente de Lukaku pour 74 millions en 2019, le club n'a vendu aucun joueur pour plus de 25 millions, sauf à 4 reprises seulement : Greenwood, McTominay, Hojlund et Garnacho.

L'été dernier, il n'a réalisé que 47 millions de ventes, soit la onzième place du championnat, tout en dépensant 148 millions, moins que des clubs promus comme Ipswich et Hull City.

La qualification en Ligue des champions ou l'effondrement

En 2023, les clubs de Premier League ont voté pour fixer le plafond du rachat financé par la dette à 65 % de la valeur du club, en réaction à l'affaire Burnley. Les supporters de United estiment que la décision est arrivée avec 18 ans de retard.

Aujourd'hui, alors que la lumière est braquée sur le scandale de City, Berrada se retrouve face à une équation impossible : maîtriser les coûts, réduire les dettes de transferts et financer un nouveau stade, tout en dépensant suffisamment pour rester en Ligue des champions.

En 2017-2018, le club avait récolté 80 millions grâce aux quarts de finale de la Ligue des champions, et en 2024-2025 il n'a obtenu que 31 millions pour avoir atteint la finale de l'Europa League, tandis qu'Adidas déduit 10 millions par an en cas de non-qualification en Ligue des champions.

Lorsque United affrontera Tottenham, lanterne rouge du classement, le 10 octobre à Old Trafford, la rencontre ne sera pas une simple affaire de 3 points, mais une lutte pour la survie financière avant la survie sportive.







