Au Paris Saint-Germain, le dossier Ousmane Dembélé ne suit pas la même trajectoire que les autres prolongations de contrat. Malgré un engagement courant jusqu’en 2028 et un salaire estimé à environ 1,5 million d’euros par mois, soit le plus élevé de l’effectif, l’avenir de l’attaquant français demeure incertain.

Selon Foot Mercato, le joueur a rejeté en décembre une proposition du club de la capitale, réclamant un salaire plus élevé. Depuis, le Ballon d’or 2025 reste dans l’incertitude, même s’il assure : « Rien ne m’empêche de prolonger mon contrat avec le Paris Saint-Germain ».

D’après L’Équipe, la direction du club de la capitale n’en fait pas sa priorité immédiate et préfère sécuriser l’avenir de jeunes talents comme Sini Maiolo et Bradley Barcola.

En interne, le message est clair : tout est une question de timing. Malgré des discussions régulières ces derniers mois, aucun progrès concret n’est attendu avant la fin de la saison, et les performances du Paris Saint-Germain en Ligue des champions pourraient également s’avérer déterminantes.

Si son Ballon d’Or a rehaussé son statut, certaines incertitudes subsistent en raison des blessures qui l’ont touché en début de saison.

Depuis janvier, il a retrouvé son niveau, mais la question financière demeure épineuse.

Le président Nasser Al-Khelaifi a réaffirmé l’existence d’un plafond salarial, rappelant que « l’intérêt de l’équipe et du club prime ».

Les contraintes du fair-play financier risquent de compliquer les discussions ; en cas d’échec, plusieurs scénarios sont déjà sur la table.

L’Angleterre et l’Arabie saoudite surveillent la situation de près, même si aucun club n’a encore formulé d’offre officielle malgré des contacts préliminaires.

De son côté, Dembélé préfère attendre la fin de la saison et de la Coupe du monde avant de se décider.

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