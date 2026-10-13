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L'ancien sélectionneur de la France refuse de renoncer à son droit

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Quelques jours après son départ de l'équipe de France, le nom de l'ancien sélectionneur des Bleus Didier Deschamps est revenu sur le devant de la scène, mais cette fois dans une affaire polémique qui dure depuis le Mondial 2022, sur fond de la décision d'écarter Karim Benzema de la liste de la France à l'époque, après sa blessure.

À ce moment-là, une déchirure musculaire avait été annoncée pour Benzema, lors d'une séance d'entraînement de l'équipe de France à Doha, quelques jours avant le début du Mondial. Deschamps l'avait alors écarté, sans le remplacer par un autre joueur.

Une décision qui paraît naturelle de la part du sélectionneur des Bleus, mais que le célèbre journaliste Daniel Riolo a interprétée autrement, s'attaquant à Deschamps et estimant qu'il s'agissait d'un simple prétexte « fallacieux » pour éloigner l'ancienne star du Real Madrid de la sélection.

Le journaliste avait ensuite durci son attaque en rappelant que l'histoire témoigne de la présence du nom de Deschamps dans des « affaires douteuses », comme l'affaire Valence-Marseille et le scandale de dopage de la Juventus.

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De son côté, Deschamps a été contrarié par cette attaque et a décidé de poursuivre Riolo pour diffamation, en novembre 2025. L'audience a connu une journée tendue, au cours de laquelle Deschamps, le médecin de l'équipe de France Franck Le Gall et le responsable de la sécurité de la sélection Mohamed Senhadji ont comparu comme témoins, avant que le tribunal ne prononce la relaxe de Riolo deux mois plus tard.

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Dans son jugement, la 17e chambre de la cour d'appel de Paris a évoqué « la volonté de Riolo de nuire à la réputation », mais a considéré ses propos comme « injustes, mais non diffamatoires ».

Cette décision a été qualifiée d'ambiguë par Deschamps et son avocate Isabelle Wekstein, et l'entraîneur français a décidé le jour même de faire appel du jugement.

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Une nouvelle confrontation judiciaire entre Deschamps et le journaliste de RMC Daniel Riolo se tiendra au début de l'année prochaine, après que la cour d'appel de Paris a décidé de renvoyer l'affaire devant une audience d'appel pour diffamation.

L'avocat de Riolo (Laurent Merlet) a confirmé au journal Le Parisien que Daniel Riolo sera jugé en appel pour diffamation le 13 janvier 2027.