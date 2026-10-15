Le document du TAS relance la polémique : qu'en est-il réellement de l'attribution du titre africain entre le Maroc et le Sénégal ?

Des comptes sur les réseaux sociaux ont fait circuler ces dernières heures un document portant le logo du Tribunal arbitral du sport (TAS), prétendant qu'une décision avait été rendue pour attribuer le titre de la Coupe d'Afrique des Nations à la sélection du Sénégal au détriment du Maroc, un développement qui a suscité une vive polémique quant au sort du litige entre les deux parties.

Mais selon le site sénégalais "Senenews", le document est un faux, le Tribunal n'ayant à ce jour annoncé aucune décision officielle dans cette affaire.

Le document qui circule prend la forme d'un communiqué officiel émis depuis la ville suisse de Lausanne et affirme que le Tribunal a décidé, "après une étude approfondie du dossier", d'attribuer le titre de la Coupe d'Afrique des Nations à la sélection sénégalaise, au motif qu'elle remplirait "toutes les conditions sportives, organisationnelles et éthiques" lui permettant d'être sacrée.

Le document prétend également reconnaître la Fédération sénégalaise de football comme détentrice du titre de champion d'Afrique, et comporte des félicitations adressées à la sélection, à son staff technique et au peuple sénégalais. La mention "fake news" a ensuite été ajoutée à la version qui circule, pour signaler qu'il ne s'agit pas d'un document authentique.

Des erreurs qui révèlent la fausseté du document sacrant le Sénégal

Le document comporte plusieurs indices manifestes de son inauthenticité, au premier rang desquels la référence à la compétition sous le nom de "Coupe d'Afrique des Nations 2026", alors que la finale au cœur du litige concerne l'édition 2025 et s'est déroulée à Rabat, la capitale marocaine, le 18 janvier 2026.

Le document ne fait en outre aucune mention de la Confédération africaine de football (CAF), dont la décision contestée devant le Tribunal arbitral du sport est à l'origine du litige, et ne comporte ni numéro de dossier ni aucun motif juridique expliquant le fondement de la prétendue décision.

Contrairement à ce qui figure dans le document diffusé, les sentences arbitrales sportives traitent du recours soumis et de ses fondements juridiques, et ne se limitent pas à annoncer le nom du vainqueur et à lui adresser des félicitations.

De même, le ton employé dans le document soulève des doutes quant à sa crédibilité : les formules de félicitations adressées à l'une des parties au litige et à son peuple, ou l'évocation du respect de conditions "éthiques", ne correspondent pas à la rédaction habituelle des décisions rendues par une instance juridictionnelle sportive.

Un nouveau faux document dans une série de rumeurs

Ce n'est pas la première fois que de faux documents attribués au Tribunal arbitral du sport circulent au sujet du litige entre le Sénégal et le Maroc. Ces derniers mois, plusieurs documents prétendant que l'affaire avait été tranchée en faveur du Sénégal ont circulé sur les réseaux sociaux, avec des dates et des formulations variables, certains reprenant des éléments de l'identité visuelle du Tribunal pour se donner un caractère officiel.

L'un des documents précédents comportait un numéro de dossier erroné, alors que le recours de la Fédération sénégalaise de football est enregistré auprès du Tribunal sous le numéro CAS 2026/A/12295.

En juillet dernier, le Tribunal arbitral du sport avait publié un communiqué dans lequel il démentait officiellement l'authenticité d'un faux document diffusé sur Internet, affirmant qu'aucune décision n'avait alors été rendue dans cette affaire.

Ce nouveau document, daté du 14 octobre, s'inscrit dans une série de publications trompeuses visant à présenter le litige comme déjà tranché, alors que la procédure judiciaire est toujours en cours.

Quand la décision du Tribunal arbitral du sport sera-t-elle rendue ?

L'audience consacrée à l'affaire s'est tenue à Lausanne le 8 octobre, avant que le dossier ne soit mis en délibéré, en vue de la décision finale.

À ce jour, le Tribunal n'a pas annoncé officiellement la date de sa décision. Des informations antérieures évoquent une publication possible dans les prochains jours, peut-être entre le 18 et le 22 octobre, mais cette échéance reste indicative et nullement garantie.

Lorsque la décision sera rendue, le Tribunal arbitral du sport devrait l'annoncer sur son site officiel et dans un communiqué spécifique, avant qu'elle ne soit reprise par les parties concernées, à savoir la Confédération africaine de football, la Fédération royale marocaine de football et la Fédération sénégalaise de football.

Par conséquent, toute annonce circulant au sujet de l'attribution du titre de la Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal ou au Maroc avant la décision officielle du Tribunal doit être considérée avec prudence et ne saurait être tenue pour un règlement définitif du litige.