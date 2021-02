Le discours lucide et déterminé de Marcus Rashford après Southampton

Buteur en première période lors du large succès face aux Saints (9-0), l'attaquant de Manchester United a souligné l'état d'esprit conquérant affiché.

Déchaîné, Manchester United n'a pas fait de cadeaux à Southampton, mardi soir. Score final : 9-0. Buteur en première période, l'attaquant Marcus Rashford a profité de chaque instant de ce large succès, affirmant que les Red Devils étaient déterminés à ne pas lâcher le pied, eux qui sont revenus à hauteur de City au classement.

La frappe de Marcus Rashford à la 25e minute a contribué à un retour en forme édifiant pour une équipe des Red Devils qui avait perdu des points à Sheffield United et Arsenal. Southampton a été rendu vulnérable par un carton rouge infligé à Alexandre Jankewitz dans les deux premières minutes de la rencontre, tandis que Jan Bednarek a ensuite été expulsé à la 86e minute, réduisant les Saints à neuf. Malgré des circonstances favorables, Manchester United ne doit pas bouder son plaisir.

"Nous avions juste besoin d'être aussi simples que possible"

"C'est toujours bon de marquer beaucoup de buts et nous sommes heureux, ce sont trois points dont nous avions besoin. Nous avons perdu quelques points lors des derniers matchs et avons dû revenir à la victoire, ce que nous avons fait. Nous avions juste besoin d'être aussi simples que possible, de continuer à avancer, d'être positifs. Il est facile de lever le pied sur l'accélérateur mais nous ne voulions pas faire ça, nous sommes sortis en seconde période comme la première. La première nous a donné le ton, mais il s'agit de garder une attitude positive et de continuer à marquer des buts", a d'abord déclaré Marcus Rashford à BT Sport à propos de cette performance impitoyable.

Prometteuse, cette large victoire doit permettre à Manchester United de confirmer son retour au premier plan. Mais alors que la saison est encore longue et que la Premier League réserve toujours des surprises, l'attaquant des Red Devils s'est dit désintéressé par le classement et par la concurrence, dont celle de Liverpool.

"Nous n'avons pas vraiment regardé Liverpool. Nous continuons à nous améliorer et nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas une équipe toute faite mais nous devons simplement continuer à nous améliorer et à travailler sur nos objectifs", a ainsi ajouté le buteur, lucide.