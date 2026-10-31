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Rouven Kasper, directeur des ventes et du marketing du Bayern Munich, estime que l’affiche phare du football allemand face au Borussia Dortmund rivalise désormais, en matière d’attrait mondial, avec le célèbre duel espagnol entre le Real Madrid et Barcelone. Les deux poids lourds de la Bundesliga se retrouvent samedi soir à l’Allianz Arena, à égalité en tête du classement avec 17 points chacun.

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Le directeur du marketing salue la grande affiche allemande

Kasper place la 141e confrontation officielle entre les deux plus grands clubs allemands au même niveau commercial que la plus grande rivalité du football espagnol. Le match de samedi opposera les deux seules équipes invaincues de Bundesliga en 2026-2027, qui comptent chacune cinq victoires et deux nuls en sept rencontres. L’enjeu dans la course au titre a encore accru l’intérêt international pour l’affiche la plus disputée du football professionnel allemand.

Une audience mondiale deux fois supérieure à la normale

Le Bayern a pris l’ascendant lors des confrontations récentes : il n’a perdu qu’un seul de ses 17 derniers matches contre Dortmund, toutes compétitions confondues, et a battu son rival à l’aller comme au retour en championnat la saison dernière. Alors que les deux équipes sont actuellement à égalité en tête du classement, les dirigeants des clubs souhaitent tirer parti de la notoriété internationale croissante de cette affiche.

Comme le rapporte Bulinews, Kasper a déclaré : « Pour nous [au Bayern Munich], ce n’est pas seulement un Bayern-Dortmund. Nous essayons vraiment de bâtir une marque autour de Der Klassiker. Il y a El Classico [FC Barcelone contre Real Madrid en Liga], que tout le monde connaît depuis des décennies, et nous sommes aussi forts qu’El Classico.

« C’est le plus grand match de la saison et nous le disputons deux fois par saison. Mais on voit aussi qu’il n’est pas seulement important en Allemagne [où ce match est populaire], il l’est également à l’international.

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« Son audience est deux fois supérieure à celle d’un match phare habituel de Bundesliga [le samedi soir]. Ce match suscite donc une très forte attention, car les deux meilleures équipes s’affrontent. »

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Le jeu offensif séduit à l’étranger

Le choc de samedi mettra aux prises l’attaque la plus prolifique du championnat et sa défense la plus solide. Le Bayern domine la Bundesliga avec 25 buts inscrits, dont 18 lors de ses trois premiers matches à domicile, tandis que Dortmund n’a encaissé que quatre buts, le plus faible total du championnat, et a gardé sa cage inviolée à cinq reprises en sept rencontres.

Soulignant à quel point le style de jeu des équipes attire les diffuseurs du monde entier, Kasper a ajouté : « On sent que cela se reflète aussi dans l’audience internationale. Le match sera diffusé dans plus de 200 pays, ce qui est important pour nous, car les spectateurs voient ce [style de] football très dynamique.

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« La Bundesliga est connue pour [ce style] et, en tant que Bundesliga, nous mettons l’accent dessus. Nous en faisons largement la promotion avec des campagnes consacrées à Der Klassiker partout dans le monde. Nous menons aussi ce travail auprès de nos partenaires diffuseurs. »

Kane de retour pour le choc au sommet

Laissé au repos lors de la victoire 6-1 contre Magdebourg mercredi en Coupe d’Allemagne, l’attaquant du Bayern Harry Kane fera son retour samedi pour son premier match depuis sa victoire au Ballon d’Or lundi. L’entraîneur Vincent Kompany restera absent du banc de touche : il poursuit sa convalescence à domicile après être sorti de l’hôpital en milieu de semaine. Une victoire à Munich permettrait à l’une ou l’autre de ces deux équipes invaincues de prendre seule la tête du classement de Bundesliga.