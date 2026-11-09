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Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a livré une analyse surprenante des récentes difficultés de Harry Kane devant le but, estimant qu’un départ temporaire d’Allemagne est précisément ce dont l’attaquant a besoin. Malgré une rare période de disette sous les couleurs du Bayern, la direction du club continue de soutenir pleinement sa star.

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Eberl évoque une disette inhabituelle

Kane traverse une disette de buts très inhabituelle au regard de ses propres standards d’excellence : il n’a pas trouvé le chemin des filets lors de ses quatre dernières apparitions officielles avec le Bayern. Le capitaine de l’Angleterre est resté muet lors de la récente victoire 2-1 contre Mayence, après avoir connu la même frustration en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid et en Bundesliga contre le Borussia Dortmund. Avant même de manquer un match de coupe contre Magdeburg, le joueur de 33 ans n’avait pas marqué face à Fribourg.

Pour un joueur qui a inscrit le total impressionnant de 156 buts en seulement 162 matches depuis son arrivée en Bavière, cette série de quatre rencontres représente un net ralentissement. Toutefois, malgré cette absence de buts, le directeur sportif Max Eberl souligne que la contribution globale de l’attaquant reste aussi précieuse que jamais pour l’équipe. « Tout d’abord, il est important qu’il participe aux buts. Car celui qui délivre la passe décisive a autant de valeur que le buteur », a expliqué Eberl à Bild. Les statistiques lui donnent raison : Kane a délivré une passe décisive contre l’Atlético et deux autres lors de la victoire face à Mayence. Avec sept passes décisives cette saison, il occupe la première place du classement des passeurs de Bundesliga, à égalité avec Antonio Nusa, du RB Leipzig.

La trêve internationale pour se ressourcer mentalement

À l’approche de la fenêtre internationale de novembre, Eberl estime qu’un retour dans son pays pour représenter l’Angleterre offrira à Kane le cadre idéal pour se ressourcer. Le directeur sportif a suggéré que l’intense attention médiatique et la charge émotionnelle liées à son triomphe au Ballon d’Or avaient peut-être joué un rôle dans ses récentes prestations sur le terrain.

S’éloigner du quotidien du centre d’entraînement de la Sabener Strasse est perçu comme une occasion pour l’attaquant de prendre du recul sur son récent succès individuel et de revenir à Munich les idées claires. « Je pense que les 14 derniers jours ont été incroyablement riches en émotions pour Harry, avec tout ce qu’il a pu vivre », a déclaré Eberl.

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Un record en vue pour le capitaine de l’Angleterre

Si sa disette de buts fait surtout parler en Allemagne, Kane pourrait franchir un cap majeur en sélection. Il compte actuellement 125 sélections avec l’Angleterre, autant que le légendaire gardien Peter Shilton. S’il participe aux prochains matches, il deviendra le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe masculine d’Angleterre, un exploit qui, selon Eberl, lui remontera le moral.

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« Je pense que cela lui fera du bien d’aller un peu en Angleterre maintenant. Il n’y sera pas moins célébré, puisqu’il détiendra seul le record du nombre de sélections avec l’Angleterre s’il joue », a indiqué le dirigeant du Bayern.

Le Bayern garde toute sa confiance en Kane

Malgré cette séparation temporaire, les dirigeants du Bayern affichent une confiance totale. Eberl est certain qu’une fois les célébrations en sélection terminées, l’ancien joueur de Tottenham Hotspur reprendra ses habitudes en faisant à nouveau souffrir les défenses de Bundesliga. Le club s’attend à voir son numéro neuf retrouver immédiatement son efficacité à la reprise du championnat, plus tard ce mois-ci.

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En concluant son analyse, Eberl a clairement indiqué que le club ne s’inquiétait pas de la production de sa star sur le long terme. « Mais après cela, il redeviendra tout simplement Harry Kane, le numéro neuf qui marquera de nouveau des buts pour nous », a-t-il conclu.