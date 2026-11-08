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Le directeur sportif de Como, Carlalberto Ludi, s’est exprimé sur les spéculations grandissantes autour d’une éventuelle activation par le Real Madrid des clauses de rachat de Nico Paz et Jacobo Ramon. Les deux anciens espoirs de La Fabrica sont devenus des joueurs clés du club italien, suscitant chez les supporters de Como la crainte d’un prochain retour au Santiago Bernabeu.

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Le Real Madrid surveille de près les jeunes talents de Côme

Le géant espagnol suit de très près Paz et Ramon, deux des espoirs les plus prometteurs issus de Valdebebas ces dernières années. Les deux joueurs se sont imposés comme des éléments essentiels du projet italien et s’épanouissent en Serie A sous la direction du staff technique. Si le club conserve 50 % des droits sur Ramon, ainsi qu’une option de rachat spécifique, l’accord concernant Paz a été structuré différemment l’été dernier. Bien qu’il ait officiellement rejoint l’Italie, le milieu argentin reste lié au Bernabéu par une clause permettant au Real Madrid de le faire revenir contre une somme prédéterminée. Cette situation suscite naturellement des interrogations constantes sur leur avenir à long terme en Lombardie, d’autant que leur cote individuelle continue de grimper sur la scène européenne.

Interrogé sur les rumeurs entourant ses joueurs, Ludi a reconnu que ces spéculations sur les transferts étaient inévitables. « Je dois me mettre à la place des supporters de Côme, car en novembre et en mars, on commence toujours à parler de ventes de joueurs en raison de l’intérêt d’autres équipes », a expliqué Ludi dans un entretien accordé à Radio Radio Lo Sport, cité par Defensa Central. « Que ce soit à cause de spéculations journalistiques ou pour d’autres raisons, on a l’impression que Madrid est toujours prêt à récupérer tous ses joueurs. Cette année, on commence à parler de Jacobo Ramon, mais au cours des deux prochaines saisons, ce sera sûrement au tour de Nico Paz. »

Les modalités de l’accord concernant Nico Paz

Les détails financiers du transfert de Paz ont fait couler beaucoup d’encre, le club italien insistant sur le fait qu’il détient pour l’instant la totalité des droits du joueur. Ludi a précisé que le milieu appartient techniquement à Côme de manière permanente, même si l’ombre du Real Madrid plane sur son contrat. Côme entend profiter des qualités du joueur tant qu’il évolue au Stadio Giuseppe Sinigaglia, tout en reconnaissant qu’un départ lucratif pourrait, à terme, bénéficier aux finances du club.

Ludi a donné davantage de précisions sur le contrat et les bonnes relations entre les deux institutions historiques. « La vérité, c’est que nous avons réalisé une bonne opération l’été dernier, car Nico Paz est désormais un joueur de Côme à 100 % », a ajouté le directeur. « Cela dit, le Real Madrid dispose d’une option de rachat jusqu’à une certaine date pendant le mercato, comme c’est généralement le cas. Si elle était exercée, cette vente confirmerait la qualité de notre travail et serait importante pour le club. Le moment viendra de gérer la situation comme nous l’avons toujours fait ces dernières années. Nous entretenons d’excellentes relations avec le Real Madrid, mais pour l’instant, nous devons profiter de ce footballeur, qui est un champion. »

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La perspective d’un retour au Bernabéu

Selon les spéculations en Espagne, la décision de faire revenir Paz dans son ancien club serait déjà pratiquement prise, avec un transfert potentiellement prévu au terme d’un cycle de développement de trois ans. Le jeune meneur de jeu a choisi de rejoindre l’Italie pour bénéficier d’un temps de jeu régulier et jouer un rôle moteur dans un projet de première division, une possibilité que l’effectif fourni de Jose Mourinho au milieu de terrain ne lui aurait pas offerte. Jusqu’ici, ce pari s’est révélé payant : Paz est devenu l’un des créateurs les plus enthousiasmants du championnat.

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Le chemin vers un retour semble encore plus direct pour Jacobo Ramon, le défenseur pouvant revenir contre moins de 9 millions d’euros. L’investissement nécessaire pour Paz serait nettement plus élevé, même si le montant initial perçu lors de son transfert réduit le coût net pour Madrid. Des rumeurs évoquent un prix de rachat de 80 millions d’euros, mais comme Côme a payé 60 millions d’euros l’été dernier, la dépense réelle du Real Madrid serait en pratique plus proche de 20 millions d’euros pour s’attacher de nouveau ses services.

Développement et vision à long terme

Pour Paz, la priorité reste sa progression sur le terrain plutôt que les titres des journaux. Son père, Pablo Paz, a récemment indiqué que, même si le club accordait une grande valeur à son fils, les deux parties avaient convenu qu’un passage en Italie était le meilleur choix pour la suite de sa carrière. Ce retrait tactique loin des projecteurs du Bernabéu lui a permis de mûrir à l’écart de la pression de la capitale espagnole et de devenir un leader d’une équipe de Côme qui dépasse les attentes.

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À l’approche du mercato hivernal, les rumeurs d’un retour à Madrid devraient s’intensifier, surtout si Paz continue de peser sur les matches grâce à sa technique. Pour l’heure, Côme reste concentré sur ses objectifs en championnat et espère que le « champion » dans ses rangs pourra le mener au succès avant que l’attrait du maillot blanc ne devienne impossible à ignorer.