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Le directeur sportif du Shakhtar Donetsk, Darijo Srna, a remercié le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, après les premières convocations en équipe nationale A du milieu de terrain Marlon Gomes et de l’ailier Alisson Santana. Les deux jeunes joueurs sont les premiers du club ukrainien à être appelés par le Brésil depuis huit ans.

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Deux jeunes Brésiliens appelés en Seleção

Gomes, meneur de jeu créatif de 22 ans, et Santana, attaquant rapide de 21 ans, ont tous deux été retenus dans la dernière sélection d'Ancelotti avec le Brésil pour la fenêtre internationale de novembre. C'est la première fois depuis les convocations de Fred et Taison en 2018 que le Shakhtar fournit des joueurs aux quintuples champions du monde. Former des talents de haut niveau malgré la guerre qui se poursuit en Ukraine constitue une réussite majeure pour le club.

Un dirigeant du club salue la résilience des deux joueurs

Interrogé par talkSPORT sur leur convocation en sélection dans un quotidien marqué par le conflit, Srna a déclaré : « Ils l'ont mérité. C'est une grande réussite pour tout le club. Nous vivons chaque jour au son des sirènes, sous les bombes, et nous sommes attaqués par des drones Shahed. Réussir à intégrer la sélection brésilienne dans ces conditions, c'est incroyable. »

« Un grand merci à Carlo Ancelotti, car c'est un entraîneur qui sait choisir ses joueurs. Ce sont deux jeunes joueurs et, c'est certain, ils seront l'avenir de la sélection brésilienne. Cela envoie un message très fort au monde entier et à tous nos joueurs brésiliens au Shakhtar : nous sommes toujours là, nous sommes vivants et nous formons des joueurs extraordinaires. Cela montre que, comme tous les Ukrainiens, nous nous battons jusqu'au bout. »

Douze ans d'exil et une fierté européenne

Contraint de quitter sa ville en 2014, lorsque des séparatistes prorusses ont pris le contrôle de Donetsk, le club ne peut toujours pas jouer à la Donbass Arena et doit disputer ses rencontres européennes à domicile à l'étranger. Évoquant ces douze années d'exil, Srna a ajouté : « Nous attendons de pouvoir y retourner. Nous prions chaque jour pour la paix. »

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« En Ligue des champions, nous nous battons non seulement pour le Shakhtar, mais aussi pour toute l'Ukraine, pour tous nos supporters et pour toute l'armée. Nous voulons leur offrir 93, 95 minutes d'émotions positives, comme nous l'avons fait contre l'AEK [lors de la victoire 3-1 en Ligue des champions], et ils apprécient vraiment cela. »

« L'Ukraine traverse actuellement une période très, très difficile, avec des attaques tous les jours. Hier encore, des matches ont été annulés parce qu'il était impossible de jouer à cause des drones Shahed. Malheureusement, c'est notre vie aujourd'hui. C'est notre réalité. Nous devons nous entraider. Nous devons rester unis jusqu'à notre victoire. »

Une tournée en Asie du Sud-Est attend les nouveaux venus

Gomes et Santana figurent parmi les 15 joueurs de moins de 23 ans retenus dans le groupe de 26 joueurs d'Ancelotti. Le technicien italien mène un renouvellement générationnel aux côtés de joueurs confirmés comme Bento, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Endrick, Raphinha et Vinicius Junior. Le Brésil affrontera le Japon le 14 novembre, puis Singapour, pays hôte, trois jours plus tard. Les deux matches amicaux se joueront au National Stadium de Kallang. Les deux jeunes joueurs du Shakhtar espèrent décrocher leurs premières sélections avec l'équipe nationale A au cours de ce voyage.