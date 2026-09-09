Alors que le nom de Michael Olise était le plus évoqué comme le grand transfert du Real Madrid cet été, le Bayern Munich a vécu des moments de véritable inquiétude, qui ont atteint leur paroxysme lors d'un échange de messages entre le joueur et le club bavarois.

Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, a dévoilé pour la première fois les coulisses de cette période mouvementée, ainsi qu'un message "WhatsApp" d'Olise qui l'a fait hésiter avant de l'ouvrir, de peur qu'il ne s'agisse d'une demande de départ pour Madrid.

Eberl a affirmé, dans des déclarations au journal allemand "Bild", que la star française (24 ans), malgré toutes les fortes rumeurs qui l'ont lié à un transfert vers Santiago Bernabéu, ne lui a jamais demandé de quitter le Bayern Munich.

Eberl a déclaré : "Olise ne m'a jamais demandé, pas une seule fois, de quitter le Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid, et pourtant la peur était bien présente."

Le directeur sportif du Bayern Munich a raconté l'histoire qui résume l'état de tension vécu par la direction du club bavarois pendant la dernière Coupe du monde.

Il a ajouté en riant : "Michael m'a envoyé un message via WhatsApp pendant la Coupe du monde. J'ai hésité un instant avant de l'ouvrir. Je n'étais pas sûr qu'il allait vraiment me parler du sujet Real Madrid. Mais c'était une photo avec Manu Koné, que j'avais recruté par le passé pour le club de Mönchengladbach, avec un cœur dessiné en dessous ; tous deux m'envoyaient leurs salutations depuis les États-Unis."

Il a poursuivi : "J'ai demandé plus tard à Michael s'il souhaitait porter le maillot numéro 11 la saison prochaine, mais il voulait conserver le numéro 17. C'était là le moyen de communication entre Michael et moi, donc tout allait toujours pour le mieux."

Eberl a tranché la polémique concernant l'avenir d'Olise, dont le contrat expire en 2029, en affirmant que le Bayern souhaite prolonger son contrat et qu'aucune clause libératoire ne figure dans celui-ci.

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Il a conclu : "Michael a évolué de manière exceptionnelle avec nous. Nous nous assiérons et discuterons des prochaines étapes le moment venu. Il lui reste encore trois ans de contrat, et je tiens à souligner qu'il n'y a aucune clause libératoire. Laissez-moi clarifier une chose : d'ici l'été prochain, nous saurons s'il souhaite prolonger ou non."