Le directeur sportif de la Juventus "remercie" Florentino Pérez pour Cristiano Ronaldo

Le directeur sportif de la Juventus a révélé quelques anecdotes sur le transfert historique de Cristiano Ronaldo.

Meilleur buteur de Serie A avec 14 réalisations en 19 matches, Cristiano Ronaldo éblouit les tifosi de la Juve depuis son arrivée en provenance du Real Madrid l'été dernier et le directeur sportif du club turinois, Fabio Paratici, se félicite d'avoir réussi cette prise magistrale l'été dernier.

"Ronaldo est Ronaldo, il y a peu à dire. Nous sommes heureux avec lui, et pas seulement d’un point de vue technique. Il travaille dur tous les jours, c’est un exemple parce que lorsqu’on voit le numéro 1 jouer comme ça, tout le monde se sent obligé de faire la même chose. Pour son transfert, tout s’est passé très vite. C’était un transfert historique, nous devons remercier le président et le Real Madrid car ce n’était pas facile de vendre un tel joueur. Le premier contact a eu lieu lors des quarts de finale de la Ligue des Champions, Jorge Mendes m’a dit que Cristiano voulait jouer pour la Juventus. Je pensais que c’était une blague, puis nous avons parlé de Cancelo, et il est revenu sur Ronaldo. À ce moment, j’ai compris que nous pouvions essayer", a révélé Paratici depuis Dubaï à l'occasion de la 13ème édition de la conférence internationale du sport ans des propos relayés par Tuttosport.

Un remerciement en forme de léger chambrage envers le président merengue ?