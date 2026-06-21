Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP
Hussein Hamdy

Traduit par

Le directeur sportif de Flamengo estime que la sélection de Neymar pour la Coupe du monde manque de clarté

Neymar
Brésil
Maroc
Écosse
Coupe du monde
Flamengo
Brésil
Maroc
Écosse

Une attaque violente

José Boto, le directeur sportif de Flamengo, a vivement critiqué la sélection de Neymar da Silva pour représenter le Brésil lors de la Coupe du monde 2026.

Dans des propos rapportés par le journal espagnol « AS », Boto a déclaré : « J'apprécie beaucoup Neymar, mais le football a changé, ce n'est plus ce qu'il était autrefois. »

Il a ajouté : « C’est clair, c’est Neymar, mais je ne comprends pas comment un joueur qui n’a disputé que deux matchs au cours des deux derniers mois peut être sélectionné. »

Il a ensuite défendu son attaquant Pedro, actuel meilleur buteur du championnat brésilien : « Un joueur comme le nôtre, Pedro, qui est actuellement le meilleur buteur du championnat brésilien, n’est pas convoqué. Je ne comprends pas cela. »

Pedro, auteur de 10 buts et 4 passes décisives dans le championnat brésilien, n’a pas été convoqué.

Neymar a manqué les deux premières sorties du Brésil face au Maroc et à Haïti, mais Carlo Ancelotti, le sélectionneur des Auriverdes, a déjà annoncé qu’il serait prêt pour la troisième journée contre l’Écosse.

Publicité