José Boto, le directeur sportif de Flamengo, a vivement critiqué la sélection de Neymar da Silva pour représenter le Brésil lors de la Coupe du monde 2026.

Dans des propos rapportés par le journal espagnol « AS », Boto a déclaré : « J'apprécie beaucoup Neymar, mais le football a changé, ce n'est plus ce qu'il était autrefois. »

Il a ajouté : « C’est clair, c’est Neymar, mais je ne comprends pas comment un joueur qui n’a disputé que deux matchs au cours des deux derniers mois peut être sélectionné. »

Il a ensuite défendu son attaquant Pedro, actuel meilleur buteur du championnat brésilien : « Un joueur comme le nôtre, Pedro, qui est actuellement le meilleur buteur du championnat brésilien, n’est pas convoqué. Je ne comprends pas cela. »

Pedro, auteur de 10 buts et 4 passes décisives dans le championnat brésilien, n’a pas été convoqué.

Neymar a manqué les deux premières sorties du Brésil face au Maroc et à Haïti, mais Carlo Ancelotti, le sélectionneur des Auriverdes, a déjà annoncé qu’il serait prêt pour la troisième journée contre l’Écosse.