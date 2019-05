Le directeur général du groupe BeIN mis en examen pour "corruption active"

Directeur général du groupe BeIn, Youssel Al-Obaidly a été mis en examen fin mars dans une enquête autour d'une corruption présumée.

L'AFP indique que le directeur général du groupe de médias qatari BeIn, Yousef Al-Obaidly, et l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Diack, ont été mis en examen fin mars, dans l'enquête sur des soupçons de corruption en marge des candidatures de Doha aux Mondiaux d'athlétisme.

Un proche de Nasser Al-Khelaïfi

Ce proche du président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, par ailleurs membre du conseil d’administration du club parisien, aurait ainsi été mis en examen pour « corruption active » par le juge d’instruction Renaud Van Ruymbeke. M. Al-Obaidly, 40 ans et notamment à la tête de la chaîne de télévision beIN Sports , est soupçonné d'avoir participé à la négociation de pots-de-vin par le Parquet national financier (PNF) qui enquête sur une supposée « corruption » et « blanchiment aggravé » selon les informations du journal Le Monde et de l'AFP.

Lamine Diack, l’ancien président (1999-2015) de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) et ex-membre du Comité international olympique, aurait aussi été mis en examen pour « corruption passive », le 27 mars, lui qui aurait favorisé la candidature des Qataris en échange d'argent versé à la société de son fils.

Les magistrats veulent déterminer si Lamine Diack a travaillé pour le report des dates d'organisation des Mondiaux d'Athlétisme, en raison des conditions météo au , et influencé le vote de membres de l'IAAF en faveur de la candidature de Doha. Le Monde évoque ainsi de deux virements bancaires suspects d'un montant total de 3,5 millions de dollars (un peu plus de 2,5 millions d’euros au taux de change d’alors).

Pour rappel, les Championnats du monde d'athlétisme au Qatar auront lieu à Doha du 28 septembre au 6 octobre.