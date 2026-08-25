Le directeur du NEC, Wilco van Schaik, accorde une interview « incroyablement irrespectueuse » au sujet de l’adversaire de Ligue des champions, Bodø/Glimt

Wilco van Schaik ne s’est pas rendu populaire avec ses déclarations sur les installations de Bodø/Glimt. Le directeur général a qualifié l’état du vestiaire de « bric et de broc ».

Interrogé au bord du terrain par De Gelderlander sur les conditions dans la ville très septentrionale de Bodø, Van Schaik n’a pas mâché ses mots.

« C’est une sensation totalement différente. C’est un peu morose ici », commence Van Schaik dans cet entretien avec le média régional.

« C’est bien sûr le cœur de l’été, mais quand on arrive ici, il faut quand même un temps d’adaptation », poursuit-il. Selon Weeronline, il fera mardi au maximum quatorze degrés Celsius à Bodø.

« Ça a l’air morose. Il faut alors se mettre en mode match. Nous, on vient du soleil et de la mer. Je n’ai pas encore le sentiment d’être en Ligue des champions. C’est à vous de le créer. Je viens d’être dans le vestiaire. C’est du bric et de broc ici », poursuit-il.

« Nous avions demandé un bain glacé, mais ils ont simplement pris une baignoire dans un magasin de bricolage quelconque et y ont mis de la glace », poursuit Van Schaik. « C’est vraiment du jamais-vu », conclut-il.

Sur X, les déclarations de Van Schaik suscitent des réactions aussi bien chez les Néerlandais que chez les Norvégiens. « Quel manque de respect incroyable », dit quelqu’un. « Et pour quand même se faire balayer sans aucune chance. Ces paroles après la semaine dernière… (défaite 1-3, ndlr). Le Néerlandais ultime, lui, avec autant de bagou. Allez Bodø ! », lance un autre.

« Je souhaite volontiers du succès à NEC, mais à cause de ce type, on espère quand même qu’ils vont se faire sortir sans la moindre chance », peut-on encore lire. Un autre affirme encore que « à cause de cet homme, personne ne souhaite quoi que ce soit à NEC ».







