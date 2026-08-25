Le directeur du NEC, Wilco van Schaik, accorde une interview « incroyablement irrespectueuse » au sujet de l’adversaire de Bodø/Glimt en Ligue des champions

Wilco van Schaik ne s’est pas rendu populaire avec ses déclarations sur les installations de Bodø/Glimt. Le directeur général a qualifié l’état du vestiaire de « bric et de broc ».

Interrogé au bord du terrain par De Gelderlander sur les conditions à Bodø, située très au nord, Van Schaik n’a pas caché son opinion.

« C’est une tout autre sensation. C’est un peu morose ici », entame Van Schaik dans l’interview accordée au média régional.

« C’est évidemment le cœur de l’été, mais il faut quand même un temps d’adaptation quand on arrive ici », poursuit-il. Selon Weeronline, il fera au maximum quatorze degrés Celsius mardi à Bodø.

« Ça a l’air morose. Il faut alors se mettre dans un autre état d’esprit. Nous venons du soleil et de la mer. Je n’ai pas encore le sentiment d’être en Ligue des champions. C’est à toi de le créer. Je viens d’aller dans le vestiaire. C’est du bric et de broc ici », poursuit-il.

« Nous avions demandé un bain de glace, mais ils ont simplement pris une baignoire dans je ne sais quel magasin de bricolage et y ont mis de la glace », continue Van Schaik. « C’est vraiment du jamais-vu », conclut-il.

Sur X, aussi bien des Néerlandais que des Norvégiens réagissent aux propos de Van Schaik. « Quel manque de respect incroyable », dit quelqu’un. « Et ensuite se faire balayer sans aucune chance. Ces paroles après la semaine dernière… (défaite 1-3, ndlr). L’ultime Néerlandais, lui, avec autant de tchatche. Allez Bodø ! », affirme un autre.

« Je souhaite volontiers du succès au NEC, mais à cause de ce type, on espère quand même qu’ils vont se faire balayer sans aucune chance », peut-on encore lire. Un autre affirme encore que « à cause de cet homme, personne ne souhaite rien au NEC ».







