Le directeur du NEC révèle des accords non respectés autour du transfert de Kodai Sano au PSV

Des engagements ont été rompus autour du transfert de Kodai Sano au PSV, raconte le directeur du NEC Wilco van Schaik dans Goedemorgen Eredivisie sur ESPN. Il était initialement prévu que le milieu de terrain ne parte pas encore, mais il a finalement bien quitté le club.

« Nous avions convenu avec tout le monde que Sano jouerait encore deux matches. Tout le monde le savait », affirme Van Schaik. Le management du Japonais comme le PSV étaient au courant de cet accord. « Tout le monde le savait. C’était tout simplement l’accord », souligne le dirigeant.

Les deux clubs étaient encore en discussion sur le moment où le transfert serait définitivement finalisé, mais Sano a tout de même décidé de partir prématurément pour Eindhoven. « Nous étions convenus avec lui qu’après Hoffenheim, un transfert qui était tout proche et dont il trouvait vraiment dommage qu’il ne se fasse pas, nous coopérerions. »

« Aussi pour l’aider, car si Carlos Aalbers (directeur technique) avait attendu plus longtemps, nous aurions pu gagner encore davantage. Mais il faut aussi prendre en compte un joueur qui nous a aidés cet hiver en restant », poursuit Van Schaik. « Il n’a montré aucun signe de mécontentement. Nous avons donc dit que nous coopérerions, même quand il s’agit de ce genre de clubs. »

Après l’échec du transfert à Hoffenheim, il avait été convenu que Sano disputerait d’abord la double confrontation contre l’Olympiakos avant de pouvoir partir. « Ensuite, il se passe toutes sortes de choses et, ce matin-là, tout se rejoint. » Le milieu de terrain a parlé avec Dick Schreuder, qui s’est ensuite concerté avec Van Schaik et Aalbers.

« Nous avons fait venir Kodai et il était clair que cela ne pouvait plus continuer. » Hans Kraay junior fait ensuite remarquer que le milieu de terrain de 22 ans a peut-être été influencé de l’extérieur pour ne plus jouer. « C’est un jeune garçon. Dans le football, nous pouvons tous en penser ce que nous voulons, mais cela arrive plus souvent », répond Van Schaik. Jan de Jong parle ensuite du côté laid du football.

Le jour du match, il est devenu clair que Sano n’avait plus la tête au duel contre l’Olympiakos (0-0). « Dick a été très clair : hors du groupe. “Pas parce que tu es un sale petit gars, mais cette décision nous déçoit” », raconte Van Schaik. Le directeur du NEC a ensuite appelé l’agent du Japonais pour lui signifier que Sano devait quitter le camp nîmois. Peu après, Sano a pris la route d’Eindhoven pour finaliser son transfert au PSV.