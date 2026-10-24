Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a déclaré que le club redoublerait d'efforts pour protéger son entraîneur Vincent Kompany du surmenage, lors de la conférence de presse de ce samedi, avant la confrontation face à Fribourg demain en Bundesliga.

Des rapports de presse allemands avaient indiqué que l'habitude de l'entraîneur belge de travailler de longues heures, ainsi que son manque de sommeil, pourraient avoir contribué au malaise de santé qu'il a récemment subi, et qui l'éloignera de l'équipe pendant des semaines selon les déclarations d'Eberl.

En réponse à une question demandant : « Le Bayern aurait-il dû intervenir plus tôt pour empêcher Kompany de s'épuiser de manière excessive ? », Eberl a déclaré : « Bien sûr, les gens peuvent essayer de chercher quelqu'un à blâmer, mais la vérité est que nous protégeons notre entraîneur autant que possible. Lorsque l'entraîneur dit qu'il se sent prêt à accomplir ses tâches, nous ne pouvons pas savoir précisément ce qu'il ressent réellement, et nous ne pouvons pas simplement lui dire que nous ne le lui permettrons pas. »

À lire aussi

En chiffres : Ezzalzouli en tête d'une liste prestigieuse en Ligue des champions

Prochains matchs SCF Bundesliga 12:30 FCB Regarder

Mbappé en tête du onze type de la Ligue des champions, et une absence totale des joueurs du Barça

Il a ajouté : « Nous l'avions déjà tenu à l'écart du travail pendant deux jours, avant le match contre Arsenal, car nous savions qu'il était atteint d'un virus. Mais il s'est bien rétabli et s'est senti bien, et à ce stade il devient difficile de lui dire qu'il n'est pas autorisé à accomplir ses tâches. »

Il a poursuivi : « Il a sa propre opinion, et il a le droit de l'exprimer. Il voulait participer au match, tout semblait aller bien, et il se sentait bien. Il y a une part de responsabilité personnelle dans le fait de reconnaître le moment où l'on doit dire : je ne veux pas continuer ainsi, je ne suis plus capable de poursuivre. Et je pense que Vinny est un personnage exceptionnel et d'une rigueur incroyable... Peut-être que notre société a perdu quelque chose à cet égard, mais il reste encore des gens comme lui qui disent simplement : je veux accomplir les choses, je veux travailler. »

« Les signaux du corps »

Eberl a cité une maxime sur la nécessité de prêter attention aux signaux du corps, en disant : « Il y a aussi une belle maxime : si tu n'écoutes pas les signaux les plus faibles que t'envoie ton corps, ton corps finira par crier. Et c'est malheureusement ce qui s'est produit, et nous devons tous respecter cela. »

Le directeur sportif du Bayern a réclamé que l'on accorde à toutes les personnes concernées le temps nécessaire pour gérer la situation, en affirmant que le club répondrait aux questions possibles et tenterait de clarifier autant que possible les points qui ne le sont pas.

Il a enchaîné : « Vinny aura le temps dont il a besoin, et nous redoublerons d'efforts par rapport à avant pour le protéger de lui-même, si l'on peut dire. »

Il a estimé que la meilleure chose que l'équipe puisse offrir à son entraîneur, à l'heure actuelle, est de se montrer sous un bon jour face à Fribourg et d'obtenir un résultat positif.



