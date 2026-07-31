Le conflit s'est intensifié au sein de la Fédération internationale de football association (FIFA), Kevin Lamour, directeur exécutif des opérations de la fédération, ayant adressé publiquement des critiques à son président Gianni Infantino, ce vendredi, à propos de son projet visant à ouvrir l'entité commerciale liée à la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé.

Lamour, ancien collègue d'Infantino au sein des fédérations européenne et internationale, a déclaré, dans des propos rapportés par l'agence Associated Press, que les employés de la FIFA « ont été trompés », ajoutant qu'ils « méritent mieux que le mépris et l'intimidation ».

Le responsable français, qui occupe son poste depuis 2024, a qualifié le projet de « projet d'un seul homme », appelant les dirigeants du football à « se poser les bonnes questions et à prendre les bonnes décisions ».

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Malgré ses critiques acerbes, Lamour n'a pas démissionné de son poste, « se sentant responsable envers ses collègues de la fédération internationale », ajoutant : « Et si cela signifie que je perds mon emploi, alors soit. Je comprendrai cette décision et je la respecterai. Au moins, je dormirai bien cette nuit. »

Ces déclarations interviennent dans un contexte de montée de l'opposition européenne au projet du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui prévoit la création d'une nouvelle société dénommée FIFA Forward Enterprise, regroupant les opérations commerciales et les opérations d'organisation des tournois de la fédération internationale, avec l'ouverture d'une part de celle-ci à des investisseurs du secteur privé.

La FIFA avait présenté la nouvelle société avec une valorisation atteignant environ 20 milliards de dollars, avec la possibilité de lever jusqu'à 4,2 milliards de dollars, grâce à la vente d'une part minoritaire à des investisseurs, tout en affirmant qu'elle conserverait le contrôle de la société, des décisions sportives et de la gouvernance de ses compétitions.

La crise a également connu la démission de l'Américain Carlos Cordeiro, conseiller de premier plan d'Infantino, en signe d'opposition au projet, au moment où le ministre britannique des Finances, John Healey, a annoncé que les plans de la FIFA « s'effondrent », se disant fier d'avoir mené, avec la Fédération anglaise et l'UEFA, la campagne opposée à la vente d'une part liée à la Coupe du monde.



