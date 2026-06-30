Le directeur de la KNVB, Nigel de Jong, a tiré un bilan sans appel après l’élimination de l’équipe nationale néerlandaise face au Maroc en Coupe du monde

Nigel de Jong affiche un profond regret après l’élimination des Pays-Bas au premier tour de la Coupe du monde 2026. Le directeur technique de la KNVB a vu les siens céder aux tirs au but face au Maroc dès les seizièmes de finale.

« Nous sommes tous encore sous le coup de l’émotion, car nous venons tout juste de perdre le match contre le Maroc. La déception est donc le mot qui convient le mieux », déclare De Jong dans une interview accordée à la NOS. « Nous devons surmonter cela ensemble, de la meilleure façon possible. Nous allons rentrer à l’hôtel. Nous allons nous réunir et nous devons bien clore cette aventure, aussi difficile que cela puisse être. »

Il rappelle que l’objectif affiché était d’atteindre les demi-finales, voire de remporter le titre mondial. « C’est ce que nous avions tous déclaré ensemble avant le tournoi. Malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus. Oui, nous en sommes très loin. Telle est la conclusion. Nous devons également être honnêtes à ce sujet. C’est un fait. »

Interrogé par le journaliste de la NOS Jeroen Stekelenburg sur d’éventuelles conséquences pour le sélectionneur Ronald Koeman, il répond : « Nous avions défini des accords très clairs avant la compétition, notamment sur le poste de sélectionneur et de son staff technique. Nous les évaluerons après la compétition. Nous entrons à présent dans la phase d’évaluation. »

Il refuse toutefois de précipiter les décisions : « L’essentiel est de digérer cette défaite. Quand on rentre dans le vestiaire et qu’on voit le staff et les joueurs, les émotions sont vives. Nous sommes évidemment déçus d’être éliminés si tôt, alors que nous avions d’autres ambitions. »

Auparavant interrogé sur une éventuelle démission, Koeman a préféré ne pas s’exprimer sur le sujet.