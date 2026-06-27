Peter Schöttel, directeur sportif de la Fédération autrichienne de football, a affirmé ce samedi que la sélection autrichienne aborderait la rencontre face à l’Algérie avec l’intention de l’emporter, même si un match nul pourrait, dans certains scénarios, lui assurer une place en seizièmes de finale.

Schottel a ajouté, dans des propos rapportés par le magazine allemand « Kicker » : « Le match pourrait aussi se terminer sur un match nul, c’est une possibilité dans le football, mais on ne peut pas aborder un match en jouant pour le match nul… Notre objectif, c’est la victoire. »

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Il a ajouté : « Le staff technique n’a discuté d’aucun scénario visant à éviter la victoire ou à choisir un adversaire particulier pour le prochain tour », insistant sur le fait que l’équipe se concentrait uniquement sur la réalisation de la meilleure performance possible.

Interrogé sur le « scandale de Gijón » de 1982, qui avait vu l’Algérie éliminée après la rencontre entre l’Allemagne de l’Ouest et l’Autriche, il a rappelé que le contexte actuel n’a rien à voir.

« Je ne pense pas à 1982. C’est une époque complètement différente, et nos joueurs actuels n’étaient même pas nés à l’époque. Il ne faut pas établir de lien entre ces événements et ce qui se passera lors du match contre l’Algérie. »

Il a conclu en affirmant que l’équipe aborderait la rencontre avec un esprit de compétition total, sans que les spéculations sur l’adversaire suivant ou les calculs de classement n’influencent son style de jeu.

L’Autriche occupe actuellement la deuxième place du groupe 10 avec 3 points, devançant l’Algérie, troisième, à la différence de buts, tandis que l’Argentine s’est assurée la première place et que la Jordanie a officiellement quitté la compétition.