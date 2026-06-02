Le directeur de l’Eredivisie apporte un soutien public et sans équivoque aux arbitres

Dans le podcast « De Bestuurskamer », Frank van Mosselveld, directeur général du FC Groningen, défend l’arbitrage néerlandais, qu’il estime insuffisamment valorisé, notamment sur le plan financier.

Aux Pays-Bas, l’arbitrage n’est pas un métier à temps plein, rappelle Van Mosselveld : « Je suis convaincu que mes joueurs seraient moins performants s’ils s’entraînaient deux fois par semaine au lieu de dix. Plus on est confronté à une situation, plus les décisions deviennent cohérentes et prévisibles. »

Raymond van Meenen, responsable des affaires arbitrales à la KNVB, abonde dans le sens de Van Mosselveld : « Je partage cet avis. »

Le dirigeant du club nordiste enfonce le clou : « Il faut aussi rappeler qu’il y a vingt-six personnes sur la pelouse, et que les quatre qui dirigent la rencontre ne sont pas rémunérées à la hauteur de leur responsabilité. C’est un combat que nous devons mener dans le football professionnel. »

« Surtout quand on pense aux jeunes arbitres talentueux, qui arbitrent aujourd’hui des équipes comme le VV Katwijk et les Quick Boys pour trente euros et se font insulter de toutes les façons possibles. Il faut vraiment être un passionné pour vouloir percer jusqu’au plus haut niveau », soupire Van Mosselveld, qui aimerait voir les arbitres bénéficier d’un soutien bien plus important.

« Nous avons tous le devoir d’examiner les responsabilités des arbitres par rapport à la rémunération qui leur est versée. Sinon, je peux très bien imaginer qu’ils abandonnent et se consacrent à leur autre métier », prévient le dirigeant de Groningen.

Van Meenen ajoute que « beaucoup de choses ont déjà changé dans le bon sens ». « Les trente-deux arbitres rémunérés aux Pays-Bas gagnent tous un salaire supérieur à la moyenne, même lorsqu’ils officient uniquement en Keuken Kampioen Divisie. C’est un revenu viable, comme je le démontre personnellement, et il a progressé depuis les environ 500 florins d’il y a vingt-cinq ans. »