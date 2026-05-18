Le directeur de l'Ajax, Cruijff, est vivement critiqué pour sa gestion du recrutement de nouveaux joueurs

Dans l’émission KieftJansenEgmondGijp, René van der Gijp exprime des doutes sur la politique de recrutement de Jordi Cruijff à l’Ajax. Selon l’analyste, le directeur technique du club amstellodamois s’oriente vers des joueurs évoluant en équipe réserve à Barcelone ou à Madrid, ou encore sur le banc de Manchester United.

« Je peux me tromper, mais ce n’est pas mon sentiment », expose l’analyste. « Jordi court après des joueurs qui figurent dans les équipes réserves du FC Barcelone et du Real Madrid, ou qui chauffent le banc à Manchester United. Je me dis : si tu es remplaçant à Manchester United, tu ne vas pas soudainement venir affronter Telstar. Ce n’est pas raisonnable. »

« Tu iras plutôt jouer en Italie, en France ou en Allemagne, non ? Ou, à la rigueur, dans un club de milieu de tableau en Premier League. Tu ne vas quand même pas affronter l’Excelsior aux Pays-Bas ? » s’étonne l’analyste, qui ne comprend pas pourquoi Cruijff puise dans les grands clubs européens.

Il lui suggère donc de se tourner vers des profils évoluant à Anderlecht, au Club Bruges ou au FK Bodø/Glimt : « Ces joueurs rêvent d’Ajax. Un plus grand stade, un club plus prestigieux, plus de pression : c’est exactement ce qu’ils cherchent. Mais pas question de quitter le Real Madrid pour prendre le bus jusqu’à Volendam ! »

Il enchaîne sur la politique transferts du champion en titre, le PSV : « Si tu joues à Manchester City comme Nathan Aké, tu ne vas pas au PSV. Tu pars plutôt à l’OGC Nice ou ailleurs, au soleil, ou à l’Espanyol. Tu ne fais pas ça, mec. »

Sous contrat avec Manchester City, vainqueur de la FA Cup samedi, jusqu’en 2025, Aké pourrait toutefois quitter les Citizens cet été.