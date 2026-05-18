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Rian Rosendaal

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Le directeur de l'Ajax, Cruijff, est vivement critiqué pour sa gestion du recrutement de nouveaux joueurs

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Dans l’émission KieftJansenEgmondGijp, René van der Gijp exprime des doutes sur la politique de recrutement de Jordi Cruijff à l’Ajax. Selon l’analyste, le directeur technique du club amstellodamois s’oriente vers des joueurs évoluant en équipe réserve à Barcelone ou à Madrid, ou encore sur le banc de Manchester United.

« Je peux me tromper, mais ce n’est pas mon sentiment », expose l’analyste. « Jordi court après des joueurs qui figurent dans les équipes réserves du FC Barcelone et du Real Madrid, ou qui chauffent le banc à Manchester United. Je me dis : si tu es remplaçant à Manchester United, tu ne vas pas soudainement venir affronter Telstar. Ce n’est pas raisonnable. »

« Tu iras plutôt jouer en Italie, en France ou en Allemagne, non ? Ou, à la rigueur, dans un club de milieu de tableau en Premier League. Tu ne vas quand même pas affronter l’Excelsior aux Pays-Bas ? » s’étonne l’analyste, qui ne comprend pas pourquoi Cruijff puise dans les grands clubs européens.

Il lui suggère donc de se tourner vers des profils évoluant à Anderlecht, au Club Bruges ou au FK Bodø/Glimt : « Ces joueurs rêvent d’Ajax. Un plus grand stade, un club plus prestigieux, plus de pression : c’est exactement ce qu’ils cherchent. Mais pas question de quitter le Real Madrid pour prendre le bus jusqu’à Volendam ! »

Il enchaîne sur la politique transferts du champion en titre, le PSV : « Si tu joues à Manchester City comme Nathan Aké, tu ne vas pas au PSV. Tu pars plutôt à l’OGC Nice ou ailleurs, au soleil, ou à l’Espanyol. Tu ne fais pas ça, mec. »

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Sous contrat avec Manchester City, vainqueur de la FA Cup samedi, jusqu’en 2025, Aké pourrait toutefois quitter les Citizens cet été.

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