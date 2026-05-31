Dévy Rigaux a été officiellement nommé directeur technique du Feyenoord la semaine dernière. Le dirigeant belge, impatient de prendre ses fonctions au sein du club vice-champion des Pays-Bas la saison passée, affirme que c’est le moment idéal pour rejoindre le club.

Rigaux a confié à Feyenoord One que le moment était idéal pour rejoindre le club. « Je suis très fier de relever ce nouveau défi chez Feyenoord. J'ai toujours suivi le football néerlandais. Feyenoord est un très grand club, et j'ai pu constater que le lien avec les supporters et les joueurs dégageait beaucoup de passion. C’est Feyenoord qui m’a contacté et, dès les premiers échanges, le feeling était bon. »

Le successeur de Dennis te Kloese arrive avec un plan de travail défini : « Je suis reconnu pour ma vision claire et mon approche ciblée en matière de politique de transferts. Il est essentiel d’établir un lien personnel avec chaque joueur que nous recrutons. »

Rigaux était régulièrement en contact avec Te Kloese, qui retourne au Mexique pour occuper le poste de directeur sportif au CF Monterrey. « Il s’agissait de discussions professionnelles, concernant les transferts. Je connais bien sûr personnellement plusieurs anciens joueurs de Feyenoord. »

Le nouveau directeur sportif s’apprête à vivre un mercato estival particulièrement chargé. Même s’il avoue ne pas avoir eu le temps de se préparer, le nouveau dirigeant ne compte pas se laisser surprendre : « On me connaît pour réaliser des transferts même hors mercato. Mon arrivée tardive complique un peu les choses, mais j’ai hâte de m’atteler à cette tâche avec le service de recrutement. »

Il travaillera également en étroite collaboration avec le nouveau directeur général, Robert Eenhoorn. « C’est toujours un atout quand le directeur technique et le directeur général se renforcent mutuellement. Dans nos échanges, j’ai senti que nous pouvions nous compléter », explique l’ancien dirigeant du Club de Bruges, déjà apprécié au Kuip.

« Votre accueil chaleureux et votre confiance me séduisent. Je ferai tout, chaque jour, pour les honorer et conduire le Feyenoord vers la réussite », conclut l’ambitieux Rigaux lors de sa première interview avec la chaîne du club.