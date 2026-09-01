Il est louablement cohérent de voir à quel point les dirigeants du Borussia Dortmund répondent désormais avec droiture aux questions sur les rumeurs de transfert concernant de nouveaux joueurs, qui circulent presque chaque jour. À savoir : pas du tout. Carsten Cramer, Lars Ricken, Ole Book, Niko Kovac : personne dans ce quatuor ne s’est écarté jusqu’ici de cette ligne, malgré les nombreuses tentatives des représentants des médias, naturellement légitimes.

Il y a naturellement bien davantage à dire lorsqu’il s’agit de professionnels qui figurent déjà dans l’effectif du BVB. Certes, lundi, lors de la conférence de presse de Kovac avant le match d’ouverture en Coupe d’Allemagne sur le terrain du club d’Oberliga HEBC Hambourg, il a été plusieurs fois question de trop des réactions absurdes sur les réseaux sociaux au sujet du prétendu méchant lancer de bouteille en direction de l’écusson de Dortmund de Samuele Inacio après son carton rouge contre le HSV. Néanmoins, l’entraîneur a laissé entrevoir quelque chose sur deux cas individuels qui n’a pas d’importance uniquement sur le plan sportif dans l’immédiat.

Car la question que la plupart des gens autour du BVB se posent désormais est évidemment la suivante : comment le Borussia va-t-il remplacer la recrue Giannis Konstantelias, touchée au ligament croisé ? Concernant un potentiel recrutement d’un joueur comme Jadon Sancho, Kovac s’est bien sûr refusé à tout commentaire. Un temps, un transfert définitif de Marcel Regula, en provenance du club de première division polonaise Zaglebie Lubin, semblait se dessiner, mais il serait désormais question d’un accord pour un prêt jusqu’à la fin de la saison d’Ethan Nwaneri, d’Arsenal.

En revanche, sur les joueurs qui ont des chances d’être utilisés lors du match de coupe, et peut-être au-delà, au poste offensif demi-gauche, Kovac s’est montré plus clair.

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Remplaçant de Giannis Konstantelias : qui entre en ligne de compte au BVB ?

Fabio Silva serait un candidat possible. L’attaquant connaît aussi un début de deuxième saison compliqué au BVB. Le Portugais entre le plus souvent en jeu et n’a aucune chance face à Serhou Guirassy, qui a les faveurs de Kovac. Comme lors du mercato hivernal, des rumeurs de départ circulent à son sujet, cette fois aussi alimentées par les propres déclarations de Silva.

« Je ne sais pas ce qui va se passer. Je veux naturellement disputer plus de matches comme titulaire et aider l’équipe. Je veux être encore plus important. Si je disais autre chose, je mentirais. Je dis toujours la vérité », a récemment expliqué Silva après le Supercoupe perdue contre le Bayern Munich (1-2), match au cours duquel il a inscrit le seul but de Dortmund.

Lors du succès 2-0 contre le HSV samedi, il est lui aussi resté sur le banc, cette fois pendant l’intégralité de la rencontre. Silva est donc apparu frustré et agacé par la suite, tandis que le directeur sportif Book excluait quasiment un départ du joueur de 24 ans. Ricken a déclaré à propos de la situation compliquée de Silva : « Qu’un joueur ne soit alors pas heureux à cent pour cent, cela fait partie du football. Mais au final, nous sommes une équipe et chacun peut apporter sa contribution. On ne peut absolument pas le reprocher à Fabio. Nous avons dit il y a déjà des semaines qu’aucun joueur ici ne devait avoir le sentiment de devoir quitter le club le plus vite possible. »

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Niko Kovac sur Fabio Silva : « Si nous changeons aussi cela maintenant... »

Avec la blessure de Konstantelias et l’expulsion d’Inacio, on pourrait penser que les chances de Silva d’être titulaire vont augmenter. Mais Kovac ne partage pas cet avis, comme il l’a révélé lundi. « Nous l’avions fait de temps en temps la saison dernière », a-t-il dit au sujet des apparitions de Silva à ce poste jusqu’ici, avant de développer : « Sauf qu’en cette saison, nous avons déjà beaucoup de joueurs dans ces deux postes intermédiaires. Si nous changeons aussi cela maintenant, afin de lui libérer encore quelque part une place à cet endroit, alors cela devient un peu difficile. »

L’homme de 54 ans a poursuivi : « D’autant plus qu’alors nous n’aurions plus qu’un seul attaquant devant. C’est pourquoi je pense qu’il continuera à être celui qui formera la pointe de l’attaque avec Serhou, et les autres, nous en avons plusieurs, joueront alors dans ces soi-disant postes intermédiaires. »

Le grand problème de Silva jusqu’ici, c’est que lors de ses seulement dix titularisations, il n’a pas été ne serait-ce qu’approximativement aussi convaincant que lors de ses 30 matches en tant que joker. Dans ce rôle, l’international à une sélection brillait par un gros volume de course, beaucoup d’engagement et une bonne dynamique, avec lesquels il modifiait souvent la statique trop sage du jeu du BVB.

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Carney Chukwuemeka : une alternative une fois de plus blessée

Dix de ses onze implications sur des buts jusqu’à présent, Silva les a ainsi enregistrées à Dortmund en tant qu’entrant en jeu. Et cela devrait rester ainsi, si Kovac ne bluffe pas. Dès la semaine dernière, il avait été clair au sujet de Silva : « Il connaît son rôle dans l’équipe. Serhou Guirassy est notre attaquant numéro un. Il est le challenger. »

De manière tout aussi décevante, mais autrement, un autre renfort arrivé l’été dernier vit une situation similaire. Carney Chukwuemeka fait à nouveau honneur à sa réputation de joueur constamment blessé. Lors des trois dernières rencontres, il n’était pas à la disposition du BVB.

Comme si souvent, d’énigmatiques problèmes musculaires, que le club ne précise pas davantage, le freinent. Pendant la préparation, l’international autrichien n’a pu participer qu’à une mi-temps et demie, et sa dernière apparition remonte déjà à plus de trois semaines.

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Qu’a dit Niko Kovac sur Carney Chukwuemeka comme remplaçant de Konstantelias ?

Il constituerait toutefois une alternative à Konstantelias, comme l’a indiqué Kovac. « Il y a certainement plusieurs joueurs qui peuvent occuper ce poste, et Carney en fait aussi partie. Chacun apporte quelque chose à ce poste, car nous ne pouvons pas dire que nous avons cinq joueurs qui sont comme Delias. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Je vois plusieurs joueurs à ce poste. » Pour l’entraîneur, Chukwuemeka a « réalisé ses meilleurs matches à ce poste et c’est là que je le vois finalement ».

Cependant, le sujet épineux demeure, celui qui constitue une condition de base irrévocable pour le football de Kovac : « Il doit travailler sa condition physique et atteindre ce niveau pour pouvoir aussi obtenir des minutes en Bundesliga. » Le chemin reste très long : dans ses 55 matches disputés jusqu’ici avec le BVB, Chukwuemeka a joué en moyenne 29 minutes. Il n’a été titularisé que douze fois, et n’a disputé qu’une seule fois l’intégralité d’un match : en avril dernier, lors de la défaite 2-1 à Hoffenheim. C’était même la première fois de sa carrière que Chukwuemeka se trouvait sur le terrain au coup d’envoi comme au coup de sifflet final.

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Fabio Silva et Carney Chukwuemeka : 45 millions d’euros de transfert pour peu de rendement

Le BVB a investi près de 45 millions d’euros d’indemnités de transfert sur Silva et Chukwuemeka, pour un rendement jusqu’ici sans commune mesure. L’absence de Konstantelias modifie certes désormais la situation en termes d’effectif, mais pas les idées de fond de Kovac. Pour Silva, le rôle de challenger de Guirassy demeure, tandis que le patient de longue durée Chukwuemeka doit d’abord retrouver la forme.

Pour les deux, la situation d’urgence à l’avant gauche n’est prometteuse qu’au premier regard. Le fait que cela change bientôt dépendra notamment de la durée pendant laquelle le Borussia devra improviser au poste demi-gauche. Il y a de fortes chances que Kovac débute en coupe avec Inacio et, le week-end en championnat contre Hoffenheim, avec Maximilian Beier.

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