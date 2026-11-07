Le dilemme défensif de Klopp ! L’entraîneur tente l’expérience Jeltsch alors que les options au poste de latéral droit se raréfient

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Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a présenté sa stratégie défensive pour les prochains matches de Ligue des nations, en évoquant notamment les solutions disponibles au poste d’arrière droit aux côtés de Philipp Treu. Klopp a révélé qu’il comptait tester le jeune Finn Jeltsch à ce poste, tout en réaffirmant sa confiance envers les défenseurs centraux Malick Thiaw, Nico Schlotterbeck et Jonathan Tah.

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Klopp évoque les options au poste d’arrière droit derrière Philipp Treu

Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a reconnu que ses options étaient limitées au poste d’arrière droit, tout en détaillant les solutions envisagées pour le prochain rassemblement international. Après les bonnes performances de Philipp Treu, Klopp étudie différentes variantes tactiques pour disposer de solutions suffisantes à ce poste.

Les deux joueurs du RB Leipzig, Ridle Baku et Benjamin Henrichs, restent des options importantes, Henrichs retrouvant la forme.

Mais Klopp a dévoilé une expérimentation tactique prometteuse impliquant le jeune joueur polyvalent Finn Jeltsch.

Une expérimentation avec Jeltsch pour gagner en souplesse tactique

« D’abord, on constate que c’est un poste où nous n’avons pas 40 joueurs parmi lesquels choisir. C’est pour cela que Pipo [Treu] a été excellent pendant le rassemblement, a expliqué Klopp. Nous avons les deux joueurs de Leipzig, Ridle Baku et Benni Henrichs. Benni revient et semble vraiment en forme. »

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« Au-delà de ça, nous aimerions voir Finn Jeltsch. Finn a fait une excellente impression lors de notre stage d’entraînement. C’est un très bon footballeur, dynamique et intelligent. »

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« Notre idée est simplement de l’essayer aussi au poste d’arrière droit, parce que nous avons différentes organisations pour la relance, que nous construisions en 3-2 ou en 3-1 », a ajouté Klopp.

Confiance dans la paire Thiaw-Schlotterbeck et gestion du temps de jeu de Tah

En défense centrale, Klopp a réaffirmé sa confiance totale en Malick Thiaw et Nico Schlotterbeck, tout en expliquant la gestion du temps de jeu de Jonathan Tah au Bayern Munich.

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« Nico Schlotterbeck s’est malheureusement blessé lors du premier rassemblement, et Malick Thiaw a été incroyablement bon. Malick n’a pas disputé trois matches consécutifs en club, mais il a été tellement bon avec nous que nous voulons qu’il soit dans le groupe », a indiqué Klopp.

À propos de Tah, Klopp a précisé : « Au Bayern, le temps de jeu de Jonathan Tah est géré. Pendant la période folle qu’ils traversent, il faut faire tourner. Jonathan est un défenseur central de très haut niveau. Malgré cette rotation, nous n’avons donc jamais envisagé de le laisser à la maison. »

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Une base solide avant les tests contre la Serbie et les Pays-Bas

La défense allemande va passer deux tests différents, à Belgrade contre la Serbie puis à domicile contre les Pays-Bas.

La souplesse tactique recherchée par Klopp dans la relance sera mise à l’épreuve lorsqu’il intégrera des joueurs polyvalents comme Jeltsch aux côtés des cadres établis.

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Le groupe se réunira lundi à Herzogenaurach pour peaufiner son organisation défensive avant le coup d’envoi de vendredi.