Il est louable de voir avec quelle constance les dirigeants du Borussia Dortmund répondent désormais aux questions sur les nouveaux joueurs, alors que des rumeurs de transfert circulent presque chaque jour. À savoir : pas du tout. Carsten Cramer, Lars Ricken, Ole Book, Niko Kovac : personne dans ce quatuor n’a jusqu’ici dévié de cette ligne, malgré les nombreuses tentatives des représentants des médias, certes légitimes.

Il y a naturellement beaucoup plus à dire lorsqu’il s’agit de professionnels déjà présents dans l’effectif du BVB. Certes, lundi, lors de la conférence de presse de Kovac avant le match d’ouverture en Coupe d’Allemagne sur la pelouse du pensionnaire d’Oberliga HEBC Hambourg, le sujet est revenu plusieurs fois de trop sur les réactions absurdes sur les réseaux sociaux au supposé si méchant jet de bouteille en direction de l’écusson de Dortmund de Samuele Inacio après son carton rouge contre le HSV. Néanmoins, l’entraîneur a laissé entrevoir quelque chose sur deux dossiers individuels qui n’a pas seulement de l’importance sportive dans l’immédiat.

Car la question que la plupart des observateurs autour du BVB se posent désormais est évidemment la suivante : comment le Borussia va-t-il remplacer la recrue Giannis Konstantelias, touchée au ligament croisé ? Concernant un éventuel recrutement de quelqu’un comme Jadon Sancho, Kovac s’est bien sûr refusé à tout commentaire. Pendant un temps, un transfert définitif de Marcel Regula, en provenance du club polonais de première division Zaglebie Lubin, semblait se dessiner, mais désormais, un accord a été trouvé pour un prêt jusqu’à la fin de saison d’Ethan Nwaneri, joueur d’Arsenal.

En revanche, concernant celui qui a des chances d’être aligné lors du match de coupe, et peut-être au-delà, au poste offensif de demi-gauche, Kovac s’est montré plus clair.

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Remplaçant de Giannis Konstantelias : qui entre en ligne de compte au BVB ?

Un candidat possible serait Fabio Silva. L’attaquant vit un début de deuxième saison compliqué au BVB. Le Portugais entre le plus souvent en jeu et n’a aucune chance face à Serhou Guirassy, qui jouit d’une grande confiance auprès de Kovac. Comme lors du mercato hivernal, des rumeurs de départ circulent à son sujet, cette fois aussi alimentées par les propres déclarations de Silva.

« Je ne sais pas ce qui va se passer. Bien sûr, je veux jouer plus de matches comme titulaire et aider l’équipe. Je veux être encore plus important. Si je disais autre chose, je mentirais. Je dis toujours la vérité », a récemment déclaré Silva après la défaite en Supercoupe contre le Bayern Munich (1-2), match lors duquel il a inscrit l’unique but de Dortmund.

Samedi, lors du succès 2-0 contre le HSV, il est lui aussi resté sur le banc, cette fois pendant toute la rencontre. Silva est donc apparu frustré et agacé après coup, tandis que le directeur sportif Book a pratiquement exclu un départ du joueur de 24 ans. Ricken a déclaré au sujet de la situation compliquée de Silva : « Qu’un joueur ne soit alors pas heureux à cent pour cent, cela fait partie du football. Au final, nous sommes une équipe et chacun peut apporter sa contribution. On ne peut absolument rien reprocher à Fabio. Nous avons déjà dit il y a plusieurs semaines qu’aucun joueur ici ne devait avoir le sentiment de devoir quitter le club le plus vite possible. »

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Niko Kovac sur Fabio Silva : « Si maintenant nous changeons ça aussi... »

Avec la blessure de Konstantelias et l’expulsion d’Inacio, on pourrait penser que les chances de Silva de débuter vont augmenter. Mais Kovac ne partage pas cet avis, comme il l’a révélé lundi. « Nous l’avons fait de temps en temps la saison dernière », a-t-il déclaré à propos des précédentes apparitions de Silva à ce poste, avant de développer : « Sauf que cette saison, nous avons déjà beaucoup de joueurs sur ces deux postes de demi. Si maintenant nous changeons ça aussi pour lui libérer encore une place quelque part à ce poste, cela devient un peu compliqué. »

Le technicien de 54 ans a poursuivi : « D’autant plus que nous n’aurions alors plus qu’un seul attaquant devant. C’est pourquoi je pense qu’il restera celui qui formera la pointe avec Serhou devant, et les autres, nous en avons plusieurs, évolueront alors sur ces positions dites de demi. »

Le grand problème de Silva jusqu’ici, c’est que lors de ses dix premières titularisations seulement, il n’a pas convaincu, loin de là, comme il l’a fait lors de ses 30 matches en sortie de banc. Dans ce rôle, l’international à une seule sélection a brillé par son gros volume de course, son engagement et une bonne dynamique, avec lesquels il a souvent modifié la statique assez stéréotypée du jeu du BVB.

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Carney Chukwuemeka : une alternative encore une fois blessée

Dix de ses onze contributions offensives jusque-là, Silva les a ainsi signées à Dortmund en tant que remplaçant. Et cela devrait rester ainsi, si Kovac ne bluffe pas. Dès la semaine dernière, il avait été très clair à propos de Silva : « Il connaît son rôle dans l’équipe. Serhou Guirassy est notre attaquant numéro un. Il est le challenger. »

Le constat est tout aussi décevant, mais d’une autre manière, pour une autre recrue de l’été dernier. Carney Chukwuemeka fait actuellement encore honneur à sa réputation de joueur constamment blessé. Lors des trois derniers matches, il n’était pas à la disposition du BVB.

Comme si souvent, ce sont d’énigmatiques problèmes musculaires, que le club ne précise pas davantage, qui le freinent. Pendant la préparation, l’international autrichien n’a pu disputer qu’une mi-temps et demie, et sa dernière apparition remonte déjà à plus de trois semaines.

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Qu’a dit Niko Kovac au sujet de Carney Chukwuemeka comme remplaçant de Konstantelias ?

Il représenterait toutefois une alternative à Konstantelias, comme l’a indiqué Kovac. « Il y a certainement plusieurs joueurs capables d’occuper ce poste, et Carney en fait partie. Chacun apporte quelque chose à ce poste, car nous ne pouvons pas dire que nous avons cinq joueurs qui sont comme Delias. Chacun a ses forces et ses faiblesses. J’en vois plusieurs. » Pour l’entraîneur, Chukwuemeka a « réalisé ses meilleurs matches à ce poste et c’est finalement là que je le vois ».

Cependant, le sujet récurrent demeure, celui qui constitue une condition de base immuable pour le football de Kovac : « Il doit travailler sa condition physique et parvenir à ce niveau afin de pouvoir obtenir des minutes en Bundesliga. » Le chemin reste très long : Chukwuemeka a disputé en moyenne 29 minutes lors de ses 55 matches pour le BVB jusqu’à présent. Il n’a été titularisé qu’à douze reprises, et une seule fois sur toute la durée d’un match, en avril dernier lors de la défaite 2-1 à Hoffenheim. C’était tout simplement la première fois de sa carrière que Chukwuemeka était sur le terrain à la fois au coup d’envoi et au coup de sifflet final.

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Fabio Silva et Carney Chukwuemeka : 45 millions d’euros d’indemnité de transfert pour un faible rendement

Le BVB a investi près de 45 millions d’euros d’indemnité de transfert sur Silva et Chukwuemeka, pour un rendement jusqu’ici sans commune mesure. L’absence de Konstantelias modifie certes la situation sur le plan des options humaines, mais pas les idées de fond de Kovac. Pour Silva, le rôle de challenger de Guirassy demeure, tandis que l’éternel blessé Chukwuemeka doit d’abord retrouver la forme.

La situation d’urgence à gauche de l’attaque ne semble donc prometteuse pour les deux qu’au premier regard. Le fait que cela change bientôt dépendra notamment de la durée pendant laquelle le Borussia devra improviser au poste de demi-gauche. Il y a de fortes chances que Kovac débute en coupe avec Inacio, puis le week-end en championnat contre Hoffenheim avec Maximilian Beier.

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