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Le deuxième transfert se concrétisera dans quelques heures : l’avion transportant la star tant attendue du FC Barcelone vient d’atterrir en Espagne

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La visite médicale est prévue demain, jeudi.

Le FC Barcelone finalise officiellement son deuxième recrutement estival : l’avion transportant le nouvel joueur tant attendu a déjà atterri en Espagne.

Le club catalan avait officialisé son premier renfort estival, l’ailier anglais Anthony Gordon, recruté à Newcastle United pour renforcer l’effectif sous la direction de l’entraîneur Hans Flick.

Selon le journal « Marca », Karim Ademi, la star du Borussia Dortmund, est déjà à Barcelone pour finaliser officiellement son transfert.

Le milieu de terrain, qui deviendra la deuxième recrue estivale du Barça, passera sa visite médicale ce jeudi. En l’absence de contretemps de dernière minute, il signera ensuite son nouveau contrat avant de rejoindre le groupe de Hans Flick.

Vêtu de noir, le joueur est arrivé peu après 16 h 30, conformément au calendrier, au terme de plusieurs jours de négociations intensives entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund.

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 L’attaquant avait d’ailleurs été dispensé, dimanche dernier, de la préparation estivale du Borussia Dortmund, avec l’accord explicite de son club, dans l’attente de finaliser les dernières modalités de son transfert.

L’accord entre les deux clubs était déjà acté depuis vendredi, sur la base d’un montant fixe de 22 millions d’euros, plus 7 millions d’euros de bonus.

Ces derniers jours, les deux clubs ont finalisé les aspects financiers et réunis les documents requis pour officialiser le transfert. Une fois ces formalités accomplies, Ademi a pris la direction de Barcelone ce mercredi afin d’accomplir les dernières étapes avant son arrivée officielle au club.

Dès l’officialisation, il intégrera l’entraînement, vraisemblablement vendredi.

Sa présentation officielle sera toutefois reportée de quelques jours : le président du club, Juan Laporta, se trouve actuellement aux États-Unis pour assister aux matchs de la Coupe du monde, et la cérémonie d’accueil du nouveau joueur n’aura donc lieu que la semaine prochaine, à son retour à Barcelone.

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