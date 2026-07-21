Le club d'Al-Hilal est intervenu dans les dernières minutes pour arracher l'une des vedettes de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, des griffes de l'AS Roma.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a affirmé qu'Al-Hilal avait présenté une offre pour recruter le Néerlandais Crysencio Summerville, ailier de West Ham, lors du prochain mercato estival.

Romano a précisé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur le réseau « X », que le club saoudien tentait d'arracher Summerville dans les dernières minutes, après que l'AS Roma eut soumis trois offres pour le recruter.

L'autre journaliste réputé fiable, David Ornstein, a confirmé qu'Al-Hilal était déjà parvenu à un accord avec West Ham en vue d'engager l'ailier néerlandais lors du mercato estival.

Ornstein a précisé que Summerville rejoindrait « le Leader » pour un montant de 80 millions d'euros, devenant ainsi le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du championnat saoudien.

La star néerlandaise devance le Colombien Jhon Durán, recruté par Al-Nassr en provenance d'Aston Villa pour 77 millions d'euros, tout en restant derrière le Brésilien Neymar da Silva, qu'Al-Hilal avait recruté au Paris Saint-Germain pour 90 millions.

Fait étonnant, l'offre d'Al-Hilal était près du double de celle proposée par l'AS Roma, le club italien ayant envoyé sa troisième et dernière offre ce mardi, d'une valeur de 46 millions d'euros, avant que « le Leader » n'intervienne et ne boucle la transaction, selon le journaliste fiable Ben Jacobs.

Summerville devrait signer un contrat de longue durée avec Al-Hilal, après avoir passé la visite médicale dans les prochaines heures.

Le nom de Summerville s'est illustré lors de la Coupe du monde 2026, bien qu'il n'ait pas été titulaire dans tous les matchs des Pays-Bas, après avoir inscrit deux buts et délivré deux passes décisives.

Au-delà des Pays-Bas, Summerville a affiché un excellent niveau la saison dernière avec West Ham, disputant 34 matchs au cours desquels il a réussi à inscrire 7 buts et à délivrer 5 passes décisives.

Le joueur de 24 ans évolue principalement au poste d'ailier gauche, mais il peut également jouer sur le flanc droit, ainsi qu'aux postes d'attaquant de pointe et de meneur de jeu, mais de façon plus occasionnelle.