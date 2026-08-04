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비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images
Hussein Hamdy

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Le désaccord persiste : la date de la réunion décisive pour l'avenir de Vinicius avec le Real est fixée

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La vente est fortement envisageable

Un journaliste espagnol a révélé la date de la réunion décisive entre Vinicius Junior et les dirigeants du Real Madrid afin de discuter de la prolongation du contrat de la star brésilienne.

Rodra, célèbre journaliste d'« ESPN », a écrit sur son compte du réseau « X » : « Vinicius Junior doit tenir une réunion avec le Real Madrid demain, mercredi, dans un contexte de désaccord persistant au sujet de la prolongation de son contrat. »

Il a ajouté : « Le Real Madrid n'a pas l'intention de relever sa dernière offre pour prolonger le contrat du joueur, tandis que Vinicius continue de réclamer environ 30 millions d'euros par saison, alors que l'offre du club n'atteint que 22 millions. »

Il a poursuivi : « Des personnalités éminentes au sein du Real Madrid soutiennent l'idée de vendre Vinicius, alors que l'optimisme grandit à Arsenal quant à la possibilité de conclure l'opération, avec des estimations selon lesquelles sa valeur avoisinerait les 150 millions d'euros. »

Il a conclu : « Les représentants de Vinicius continuent de nier l'existence de contacts avec Arsenal, mais des sources proches du dossier affirment que des discussions ont bel et bien lieu, avec une forte implication du directeur sportif Berta et de l'entraîneur Arteta dans les négociations. »

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