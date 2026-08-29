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FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

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Le dernier grand contrat : Kane adresse un message aux supporters du Bayern au sujet de son avenir

Mercato
Bundesliga
H. Kane
Bayern Munich
Allemagne
Angleterre

Harry Kane a rejoint le Bayern Munich à l'été 2023 en provenance de Tottenham et, en seulement trois saisons, il est devenu l'un des piliers majeurs du club allemand.

Les chiffres de Kane illustrent en grande partie son importance : il a inscrit 146 buts en 149 matches officiels avec le club allemand, et il sort d'une saison exceptionnelle durant laquelle il a marqué 61 buts toutes compétitions confondues.

De plus, Harry Kane a terminé meilleur buteur de la Bundesliga pour la troisième saison consécutive et a aidé le Bayern Munich à réaliser le doublé Bundesliga-Coupe d'Allemagne.

Le géant bavarois n'a pas caché son désir de conserver Harry Kane, dont le contrat court jusqu'à l'été 2027.

Aujourd'hui, le joueur lui-même a franchi une étape supplémentaire : après la large victoire du Bayern face à Stuttgart sur le score de 5-1 lors de la première journée de Bundesliga, Kane a précisé que les discussions concernant la prolongation de son contrat avaient déjà commencé.

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Le journal Sport a rapporté les déclarations de l'attaquant anglais, qui a affirmé : « La première réunion a eu lieu la semaine dernière », soulignant qu'il restait encore plusieurs points différents à régler.

Kane a expliqué : « Cela ne peut pas se faire en une ou deux semaines. Tout est une question de détails. »

Le joueur a également évoqué l'importance de son prochain accord en raison de son âge, déclarant : « J'ai 33 ans, donc il s'agira probablement de mon dernier contrat, ou du moins de mon dernier gros contrat. »

Malgré tout, le message du capitaine de la sélection anglaise a été empreint de calme et d'optimisme, puisqu'il a précisé : « Les choses se présentent plutôt bien », assurant que les deux parties travaillaient à trouver un accord.

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