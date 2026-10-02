Le dernier espoir : quel est l'argument de Manchester City pour sauver son sort dans l'affaire de la Premier League ?

Manchester City a interjeté appel de la décision de la commission indépendante qui avait conclu que le club avait enfreint les règles financières de la Premier League, après avoir estimé que le club avait dissimulé un financement d'un montant de 830,69 millions de livres sterling provenant des propriétaires et l'avait présenté comme des revenus de sponsoring.

Selon les sources de la chaîne britannique « Sky Sports », Manchester City a affirmé dans son appel devant la Premier League que le financement supplémentaire lié aux contrats de sponsoring, durant la période allant de 2009 à 2018, provenait du gouvernement d'Abou Dabi, et non des propriétaires du club.

Les avocats de Manchester City avaient présenté cet argument lors des audiences tenues en 2024, mais la commission indépendante l'avait rejeté.

Dans son verdict, la commission a conclu que ce récit était, selon les termes de la décision, une explication « fabriquée par le club bien après les faits dans une tentative de dissimuler la réalité d'un dispositif de financement caché ».

La majorité des parts de Manchester City appartient à la société Newton Investment and Development LLC, affiliée au cheikh Mansour ben Zayed Al Nahyane.

Le cheikh Mansour est membre de la famille régnante d'Abou Dabi et occupe le poste de vice-président des Émirats arabes unis et de vice-Premier ministre.

Manchester City continue de nier toute infraction et a déposé son appel, dans une tentative d'annuler la décision de la commission indépendante et de prouver le bien-fondé de sa position concernant l'origine du financement.