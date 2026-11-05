L'annonce par Cristiano Ronaldo de sa retraite internationale a ravivé le dossier des joueurs qui ont mis fin à leur carrière avec la sélection de leur pays, ou qui s'en sont éloignés pendant un temps, en raison de différends avec les entraîneurs ou les fédérations nationales.

Et si certains cas ont donné lieu à une retraite définitive, d'autres se sont limités à une annonce temporaire de mise à l'écart de la sélection, avant que les joueurs ne reviennent sur leurs décisions, ou que les circonstances à l'origine de la crise ne changent.

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Le capitaine de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo, a annoncé ce jeudi sa retraite internationale, mettant un terme à une carrière de 23 ans, durant laquelle il a disputé 234 matches internationaux et inscrit 146 buts, établissant le record mondial du nombre de sélections et de buts en sélection.

Cette annonce intervient quelques semaines après une crise avec le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, Ronaldo ayant quitté le rassemblement de la sélection fin septembre sans autorisation, après avoir accusé l'entraîneur d'être revenu sur des promesses convenues entre eux concernant son temps de jeu.

Mais Ronaldo a ensuite présenté ses excuses pour avoir quitté le rassemblement, et a assuré qu'il restait disponible pour rejoindre la sélection, avant que la Fédération portugaise ne lui impose une suspension de 30 jours, assortie d'une amende de 255 euros.

La décision du « Don » ce jeudi vient mettre fin à la polémique autour de sa carrière, et rappelle des épisodes similaires, comme l'annonce par le gardien camerounais André Onana de sa retraite internationale en décembre 2022, après son différend avec le sélectionneur Rigobert Song lors de la Coupe du monde au Qatar.

La crise a débuté après que Song a déclaré que le gardien avait demandé à ne pas participer au match du Cameroun face à la Serbie, avant d'être écarté de la sélection et de quitter le Qatar, sans plus rejouer dans le tournoi.

Après cet épisode, Onana a annoncé la fin de sa carrière avec la sélection camerounaise, en décembre 2022, avant de revenir dans les rangs des « Lions » à nouveau en août 2023.

Mesut Özil : accusations de racisme et de manque de respect

L'Allemand Mesut Özil a annoncé sa retraite internationale en juillet 2018, après l'élimination de la sélection de son pays dès la phase de groupes de la Coupe du monde en Russie, sur fond de vifs différends avec la Fédération allemande de football.

Özil avait été la cible de nombreuses critiques, après son apparition sur une photo avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan avant le Mondial, puis la crise s'était intensifiée après l'élimination précoce de l'Allemagne du tournoi.

Dans son communiqué de retraite, Özil a accusé la Fédération allemande, certains responsables et une partie des supporters de racisme et de manque de respect envers ses origines turques, estimant avoir fait l'objet d'un traitement différent en raison de son origine.

Özil a disputé 92 matches internationaux avec l'Allemagne, inscrivant 23 buts, et il fut l'un des éléments les plus en vue de l'équipe sacrée championne du monde en 2014.

David Trezeguet : une retraite à cause de Domenech

Le Français David Trezeguet a annoncé sa retraite internationale en juillet 2008, après qu'il eut été décidé de maintenir Raymond Domenech au poste de sélectionneur de l'équipe de France.

L'attaquant français avait été écarté de la liste de son pays participant au Championnat d'Europe des nations 2008, une décision qu'il avait qualifiée d'inacceptable et d'injustifiable.

Après l'élimination de la France dès la phase de groupes, il fut décidé de conserver Domenech, ce qui a conduit Trezeguet à déclarer que le maintien du sélectionneur était la raison directe de sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale.

Trezeguet a disputé 71 matches avec l'équipe de France, inscrivant 34 buts, et il faisait partie de l'équipe sacrée championne du monde en 1998, en plus d'avoir inscrit le but de la victoire en finale du Championnat d'Europe des nations 2000 face à l'Italie.

Hakim Ziyech : une retraite temporaire

Le Marocain Hakim Ziyech a annoncé sa retraite internationale en février 2022, après un vif différend avec le sélectionneur de l'époque, Vahid Halilhodžić.

L'entraîneur avait accusé Ziyech de manque de sérieux et de prétendre être blessé pour éviter de disputer des matches, tandis que le joueur rejetait ces accusations, et la crise s'était aggravée après son exclusion de la liste de la sélection.

Mais la décision de Ziyech ne fut pas définitive ; la Fédération marocaine s'est en effet séparée de Halilhodžić en août 2022, avant que le joueur ne revienne en sélection sous la direction de Walid Regragui, et qu'il ne participe à la Coupe du monde au Qatar, où le Maroc a atteint les demi-finales.

Robert Lewandowski : une crise avec Probierz

Le capitaine de la sélection polonaise, Robert Lewandowski, est entré en crise avec le sélectionneur Michał Probierz en juin 2025, après que ce dernier eut décidé de lui retirer le brassard de capitaine pour le confier à Piotr Zieliński.

L'attaquant avait alors annoncé qu'il ne jouerait pas avec la sélection polonaise tant que Probierz resterait à son poste, expliquant que sa décision découlait de sa perte de confiance envers le sélectionneur et de la manière dont celui-ci le traitait.

Mais cet épisode n'était pas une retraite internationale définitive, mais plutôt une suspension de sa participation conditionnée au maintien du sélectionneur. Quelques jours plus tard, Probierz a démissionné de son poste le 12 juin 2025, mettant fin à la crise et permettant le retour en sélection de l'ancienne star du Barça et du Bayern Munich.