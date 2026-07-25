Le dernier cadeau de Messi avant la défaite : une surprise en or qui n'a pas empêché la chute face à l'Espagne

La compagne du défenseur argentin Marcos Senesi a levé le voile sur un cadeau exceptionnel offert par la star Lionel Messi à l'ensemble des joueurs de la sélection argentine, quelques jours avant la finale de la Coupe du monde, un geste qui reflète l'esprit collectif ayant caractérisé l'équipe tout au long de son parcours vers le titre mondial.

Kelsey Rose Bowers, compagne de Senesi et footballeuse anglaise, a publié une vidéo sur son compte de réseaux sociaux, dans laquelle elle présente le kit à maté conçu spécialement que le défenseur a reçu du capitaine de la sélection argentine.

Dans la vidéo, Bowers apparaît vêtue du maillot de la sélection argentine, présentant un sac de couleur marron portant le logo de la Fédération argentine de football, une image de la Coupe du monde et le nom « Marcos Senesi » imprimé dessus, déclarant : « Je veux vous montrer quelque chose de vraiment génial, vous allez adorer. C'est un sac personnel que Marcos a gagné lors du tournoi, et son nom est écrit dessus. »

Un cadeau avec une touche personnelle

Bowers a expliqué que le cadeau venait de Messi pour l'ensemble des joueurs, le sac contenant un thermos Stanley de couleur dorée (une bouteille isotherme haut de gamme pour l'eau chaude de la célèbre marque Stanley) portant le logo de la marque du capitaine de l'Albiceleste, ainsi qu'une calebasse à maté (le récipient traditionnel pour boire le maté), un paquet de yerba maté (les feuilles séchées utilisées pour préparer la boisson au maté) et une paille métallique (un tube métallique doté d'un filtre à son extrémité pour boire le maté) équipée d'une cuillère intégrée.

La compagne de Senesi a révélé que le défenseur lui avait confié l'ensemble pour le conserver en toute sécurité et le transporter à Miami, où il réside actuellement.

La vidéo s'est propagée très rapidement sur les plateformes de réseaux sociaux, dévoilant l'un des détails cachés de l'intérieur de la sélection argentine après son sacre en Coupe du monde, Messi ayant utilisé la calebasse à maté comme symbole de l'une des habitudes les plus représentatives de l'Argentine, qui réunit les joueurs dans un rituel quotidien renforçant les liens et la complicité entre eux.