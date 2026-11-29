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Les calculs ont commencé tôt du côté d'Al-Ittihad et d'Al-Ahli avant le derby de Djeddah, très attendu le 11 décembre prochain dans le cadre de la 15e journée de la Roshn Saudi League. Quatre joueurs risquent en effet de manquer le choc en raison de l'accumulation de cartons jaunes.

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La 14e journée place ces quatre joueurs face à un sérieux test de discipline. Chacun d'eux devra éviter un nouvel avertissement lors du prochain match de son équipe pour ne pas recevoir un quatrième carton jaune, synonyme de suspension d'un match, ce qui le priverait du derby attendu au stade Al-Inma de la cité sportive Roi-Abdallah, à Djeddah.

L'importance de cette rencontre ne se limite pas à son enjeu populaire et sportif. Elle intervient aussi à un moment délicat de la saison, si bien que la perte de n'importe quel élément clé avant ce rendez-vous pourrait bouleverser les plans des deux staffs techniques, d'autant que les joueurs menacés évoluent à des postes différents au sein des deux équipes.

Dion Lopy en danger, trois joueurs d'Al-Ahli menacés

Selon les statistiques du site de la Ligue saoudienne professionnelle, la liste des joueurs menacés de suspension comprend le Sénégalais Dion Lopy, joueur d'Al-Ittihad, ainsi que le trio d'Al-Ahli composé du Sénégalais Valentin Atangana, de Ziyad Al-Johani et de Saad Balobaid.

Lopy a reçu trois cartons jaunes cette saison, lors des matchs d'Al-Ittihad face à Al-Fateh, Al-Nassr et Al-Hilal, respectivement lors des 4e, 5e et 8e journées. Il devra donc éviter tout avertissement contre Al-Khaleej lors de la prochaine journée s'il veut disputer le match face à Al-Ahli.

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Côté Al-Ahli, Atangana se trouve dans la même situation, après avoir écopé de trois cartons jaunes face à Al-Diriyah, Al-Qadsiah et Al-Fateh. Ziyad Al-Johani a, lui, été averti contre Abha lors de la 2e journée, contre Al-Nassr lors du match en retard de la 9e journée, puis contre Al-Taawoun lors de la 13e journée.

Quant à Saad Balobaid, il a reçu son premier avertissement face à Al-Riyadh lors de la 5e journée, avant d'en écoper de deux autres lors des deux dernières rencontres contre Al-Nassr et Al-Taawoun. Lui aussi n'est donc plus qu'à un carton de la suspension.

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La liste comprend également Hassan Kadesh, défenseur d'Al-Ittihad, qui compte trois cartons jaunes. Mais sa participation à la prochaine journée est incertaine en raison d'une blessure, ce qui rend sa situation différente de celle des autres joueurs.

Al-Khaleej et Al-Faisaly : une étape décisive avant le derby

Les deux prochaines rencontres décideront du sort des quatre joueurs avant le choc tant attendu. Al-Khaleej reçoit Al-Taawoun vendredi au stade Prince-Mohammed-ben-Fahd de Dammam, tandis qu'Al-Ahli affrontera Al-Faisaly au stade de la cité sportive Prince-Abdallah-Al-Faisal, à Djeddah.

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Entre la volonté de prendre des points et la nécessité de rester disponibles pour le derby, les joueurs menacés devront trouver le juste équilibre entre engagement dans la compétition et prudence pour éviter un nouvel avertissement.

La 14e journée pourrait ainsi peser lourd dans la préparation des deux équipes pour ce choc, non seulement à travers les résultats des deux matchs, mais aussi en déterminant les joueurs dont disposeront les entraîneurs pour une rencontre qui revêt une importance particulière aux yeux des supporters d'Al-Ittihad et d'Al-Ahli.