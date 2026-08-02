Le club espagnol du Deportivo La Corogne a annoncé la fin officielle de son association avec le Marocain Mohamed Bouldini lors de l'actuel mercato estival.
Le club espagnol a confirmé le départ de l'attaquant Bouldini de ses rangs, et ce avant la fin de son contrat avec l'équipe, qui courait jusqu'en 2028.
Bouldini avait rejoint le Deportivo La Corogne lors de la saison footballistique 2024-2025, en provenance du club espagnol de Levante.
De son côté, le site « Le Matin Sport » indique que le Raja Club Athletic a inscrit le nom de l'attaquant marocain Mohamed Bouldini parmi ses options offensives lors du mercato estival, profitant de son statut de joueur libre après la résiliation de son contrat avec le Deportivo La Corogne.
Âgé de 30 ans, Bouldini connaît bien l'ambiance du championnat marocain, après avoir gravi les échelons au sein de la Jeunesse Sportive et du Raja Club Athletic, avant de porter le maillot de l'Ittihad Tanger, puis de vivre une expérience professionnelle au Portugal avec les clubs d'Oliveirense, d'Académica Coimbra et de Santa Clara. Il a ensuite rejoint l'Espagne où il a joué avec Fuenlabrada, Levante et le Deportivo La Corogne, avant d'être prêté à Grenade.