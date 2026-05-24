Le Deportivo La Corogne achève son impressionnant retour en force et est promu en Liga

Après six ans d’absence, le Deportivo La Corogne retrouve la Liga. Le club galicien a validé son retour parmi l’élite en s’imposant 2-0 sur la pelouse du Real Valladolid, concluant ainsi une remontée remarquable après plusieurs saisons de déclin sportif.

Pour le club galicien, cette accession met fin à un long calvaire. Au début des années 2000, il figurait encore parmi l’élite espagnole et avait même conquis le titre national en 2000 avec Roy Makaay comme figure de proue. Depuis, un déclin progressif l’avait éloigné des sommets.

En 2018, le club est relégué de Liga sous la direction de Clarence Seedorf, qui ne parvient pas à inverser la tendance. Deux ans plus tard, la chute se poursuit jusqu’à la troisième division.

Depuis, le club a remonté les échelons : retour en Segunda División en 2024, puis, deux ans plus tard, grande remontée sur la scène nationale.

Zakaria Eddahchouri s’est rapidement imposé comme une figure familière au sein de l’effectif. L’attaquant maroco-néerlandais, arrivé il y a deux ans en provenance de Telstar après avoir marqué 31 buts en 53 matchs à Velsen-Zuid, a confirmé son efficacité sous le maillot galicien.

En Espagne, il a confirmé son talent : 16 buts en 54 matchs officiels sous le maillot galicien. Face à Valladolid, il est entré en jeu à dix minutes de la fin, alors que la promotion était déjà en vue.

À ce moment-là, la promotion était déjà acquise : Bil Nsongo avait en effet offert un avantage confortable au Deportivo en inscrivant un doublé. L’attaquant camerounais s’est ainsi imposé comme le héros de la soirée et a offert à son équipe la victoire décisive.