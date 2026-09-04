Selon un rapport de Bild, un départ de l’international A aux 24 sélections est bel et bien un sujet. Le FC Al-Shabab, en Arabie saoudite, où le marché des transferts reste ouvert jusqu’au 12 octobre, est intéressé.

L’intérêt serait réciproque, dit-on. Hofmann serait en contact avec le club de l’entraîneur allemand Thomas Letsch.

Une chose est claire : la cote de Hofmann à Leverkusen n’a pas remonté non plus sous les ordres du nouvel entraîneur Carles Martinez, comme le souligne sa non-inscription dans le groupe des Rhénans pour la Ligue Europa.

Getty Images

Jonas Hofmann, lui aussi vainqueur du doublé avec le Bayer

Hofmann a rejoint Leverkusen en 2023 en provenance du Borussia Mönchengladbach et a remporté, sous les ordres de Xabi Alonso, le championnat d’Allemagne 2024 sans la moindre défaite avec le Werkself, ainsi que la Coupe d’Allemagne en parallèle. Après 32 matches de championnat à lui seul lors de sa première saison, avec cinq buts et dix passes décisives à la clé, son influence n’a cessé de diminuer.

Leverkusen permettrait probablement même à Hofmann, dont le contrat avec le Bayer expire à l’été 2027, de partir libre. Le retour de Moussa Diaby n’a fait que rendre un tel scénario encore plus probable.

« Il est vrai que certains marchés sont encore ouverts dans le football. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours. Jonas le sait aussi », a récemment déclaré le coach Martinez. « Il est ici en ce moment et s’entraîne avec nous. Nous avons quelques problèmes de blessures à ce poste sur les ailes et c’est pourquoi Jonas peut nous aider. »



