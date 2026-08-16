Le FC Barcelone n'a pas considéré le départ de Ferran Torres pour le Paris Saint-Germain comme une grande perte sportive, malgré l'importance du joueur dans l'effectif de l'équipe au cours de la dernière période, puisque le club catalan estime que la transaction a permis des gains financiers et sportifs qui l'aident à se montrer actif sur le marché des transferts actuel.

Le Paris Saint-Germain a annoncé la finalisation du transfert de Torres en provenance de Barcelone pour 50 millions d'euros, l'attaquant espagnol héritant du numéro 9 avec le club français, dans une opération qualifiée par le club catalan de réussie sur le plan économique, d'autant que le contrat du joueur n'avait plus qu'une année à courir.

Le journal espagnol « Sport » a rapporté que le transfert de Torres représente la cinquième plus grosse vente de l'histoire de Barcelone, soulignant que le bénéfice financier ne se limitera pas au montant du transfert, car le club économisera également une partie de sa masse salariale, ce qui lui offre une plus grande marge de manœuvre au regard des règles du fair-play financier de la Liga.

Le journal estime que la transaction représente un apport financier important pour Barcelone, le club se retrouvant désormais dans une meilleure situation lui permettant d'enregistrer de nouveaux joueurs, tout en facilitant ses mouvements sur le marché des transferts, au premier rang desquels l'opération visant le milieu de terrain espagnol Rodri.

Et même si le départ de Torres, aux côtés de celui de Robert Lewandowski, laisse actuellement Barcelone sans attaquant de pointe, l'Allemand Hansi Flick ne semble pas inquiet de ce vide, le club prévoyant de conclure une ou deux opérations pour renforcer sa ligne d'attaque.

Le dossier de l'Argentin Julian Alvarez figure en tête des options envisagées, avec d'autres alternatives sur la table de la direction, tandis que Flick étudie aussi la possibilité de s'appuyer sur un faux numéro 9 dans certains matches, en profitant d'éléments capables d'assumer ce rôle, comme Dani Olmo et Anthony Gordon.

Ainsi, il semble que Barcelone soit parvenu à transformer le départ de Torres, d'une perte potentielle en une nouvelle opportunité financière, offrant au club une plus grande marge pour remodeler son effectif et préparer la saison prochaine.