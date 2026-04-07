Le départ de Wout Weghorst de l'Ajax serait-il en vue ? « Un grand club étranger lorgne sur l'attaquant de 33 ans »

Il y a de fortes chances que Wout Weghorst en soit à ses derniers mois en tant que joueur de l'Ajax. Depuis plusieurs semaines, l'attaquant de 33 ans est fortement pressenti pour un transfert national vers le FC Twente, mais un départ vers un grand club étranger ferait également partie des possibilités.

Le contrat de Weghorst avec l'Ajax arrive à expiration et il ne semble pas probable qu'il soit prolongé. Mike Verweij, observateur du club pour De Telegraaf, a récemment déclaré dans le podcast Kick-Off qu'il y avait de fortes chances que l'attaquant poursuive sa carrière au FC Twente.

« Je pense que Weghorst pourrait rejoindre le FC Twente, si le FC Twente le veut. Ten Hag sera séduit par lui ; il le connaît bien. Il y a de fortes chances que Weghorst aille à Twente », a déclaré l'observateur de l'Ajax.

Weghorst a longtemps dû se contenter d’un rôle de remplaçant derrière Kasper Dolberg, mais il a remporté la bataille pour la place de titulaire sous la houlette du nouvel entraîneur Óscar García. Samedi dernier, il a justement marqué contre le FC Twente, mais Weghorst n’a pas pu empêcher l’Ajax de s’incliner à domicile (1-2).

Peu après la mi-temps, l’attaquant de grande taille a été remplacé par Don-Angelo Konadu. Lors de son remplacement, il était visiblement agacé de devoir quitter le terrain. Lorsqu’il est arrivé sur la touche, il a refusé de serrer la main de García. À l’issue du match, Cristian Willaert a voulu interviewer Weghorst, mais l’international néerlandais a également refusé.

Lié au Benfica

Selonle journaliste duParool Jop van Kempen, Weghorst réfléchit sérieusement à son avenir. Twente lui fait des avances, mais Van Kempen a également appris que plusieurs clubs étrangers s'intéressaient à lui, dont Benfica. « José Mourinho y est désormais entraîneur. Wout et José, cela me semble être une combinaison idéale », écrit Van Kempen.

Au Benfica, Vangelis Pavlidis est actuellement l'attaquant titulaire, mais il y a de fortes chances que l'ancien meilleur buteur de l'AZ change de club cet été après une nouvelle saison solide. Avec le Croate Franjo Ivanovic, Mourinho dispose également d'un jeune attaquant talentueux.